Americké útoky na lode vo východnom Pacifiku si vyžiadali osem mŕtvych. Podľa Pentagonu išlo o pašerákov drog

Útoky na tri plavidlá údajných pašerákov drog vo východnom Pacifiku si v pondelok vyžiadali osem obetí. Podľa americkej armády išlo o súčasť prebiehajúcej operácie, ktorá si už vyžiadala viac ako 90 životov.
„Spravodajské informácie potvrdili, že plavidlá sa pohybovali po známych pašeráckych trasách a boli do zapojené do pašovania drog,“ napísala armáda na mikroblogovacej platforme X. Pri zásahoch podľa nej zahynuli traja pašeráci na prvej lodi, dvaja na druhej a traja na tretej.
Americký útok na údajnú loď pašerákov drog v Karibiku zabil troch ľudí
Od začiatku septembra americké námorné sily ničia lode podozrivé z pašovania drog v Karibiku a vo východnom Pacifiku. Doteraz bolo zničených najmenej 26 plavidiel a zabitých najmenej 95 ľudí.
Operáciu sprevádza rozsiahle posilňovanie americkej vojenskej prítomnosti v Karibiku, vrátane nasadenia najväčšej lietadlovej lode na svete a ďalších vojnových plavidiel. Washington tvrdí, že cieľom je boj proti pašovaniu drog, zatiaľ čo venezuelský prezidentNicolas Maduro naznačuje, že môže ísť o zámienku USA na zmenu režimu v Caracase.
Kontroverziu vyvolal jeden z prvých útokov, keď boli preživší po prvom zásahu zabití druhým úderom na tú istú loď, čo viedlo k obvineniam z možného páchania vojnových zločinov.