Domáci Nemci sa stali prvým istým osemfinalistom, v „áčku“ sú krôčik od postupu aj Švajčiari

Futbalistom Nemecka zatiaľ domáci šampionát vychádza herne i výsledkovo podľa predstáv. Po debakli, ktorý zverenci trénera Juliana Nagelsmanna uštedrili v úvodný hrací deň turnaja Škótom (5:1), zvládli aj ďalší duel v základnej A- skupine, keď v stredu triumfovali v Stuttgarte nad Maďarmi 2:0. Stali sa tak prvým istým účastníkom osemfinálovej fázy.

V rovnakej základnej skupine sú krok od postupu do vyraďovacej fázy aj Švajčiari. V stredu remizovali v Kolíne nad Rýnom so Škótmi 1:1.

Nebol to jednoduchý duel

Aj v druhom zápase na turnaji potvrdil Jamal Musiala dobré načasovanie formy. Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar otvoril skóre v 22. minúte. Dôležitý moment prišiel v nadstavenom čase prvého dejstva, keď VAR pre ofsajd neuznal vyrovnávajúci gól maďarského útočníka Rolanda Sallaia. Gólovú poistku na 2:0 domácim zabezpečil v 67. minúte záložník Ilkay Gündogan.

„Nebol to jednoduchý duel, pretože Maďari boli nepríjemní. V niektorých momentoch sme museli ukázať stabilitu. Na tíme vidím zlepšenie. Myslím si, že ešte v októbri by sme tento duel 2:0 nevyhrali,“ zhodnotil pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner domáceho výberu Julian Nagelsmann.

Výborný výkon predviedol aj Toni Kross

Výborným výkonom sa rovnako ako proti Škótom prezentoval navrátilec do nemeckej reprezentácie Toni Kroos, ktorý v zápase skompletizoval 124 prihrávok. Spomedzi stredopoliarov v histórii kontinentálneho šampionátu vyššie číslo zaevidoval iba Xavi zo Španielska. Tomu sa na ME 2012 podarilo prihrať 127-krát.

Zaujímavý míľnik dosiahol aj brankár Maneul Neuer, ktorý si pripísal už svoj 17. štart na ME, čím vyrovnal brankársky rekord talianskeho reprezentanta Gianluigiho Buffona. Neuer nastúpil vo všetkých dueloch Nemcov na štyroch ME od roku 2012.

Maďari herne nezanechali zlý dojem, ale ich kouč Marco Rossi vie, že na turnaji sa počítajú iba body a výhry a tie zatiaľ na konte nemajú.

„Domáci ukázali svoju kvalitu, majú skvelých krídelníkov. My sme si vytvorili solídne množstvo gólových príležitostí, ale počas celého zápasu nám neprialo šťastie. Rozhodca bol dnes najhorší muž na ihrisku a Nemecko nepotrebovalo jeho pomoc, pretože má silnejší tím ako my a aj tak by vyhralo,“ zhodnotil taliansky tréner, ktorý v minulosti viedol aj slovenský prvoligový klub DAC Dunajská Streda.

Maďarom sa zatiaľ nedarilo

Maďari na ME nevyhrali ani jeden z posledných ôsmich duelov. Ak chcú mať aspoň teoretickú šancu na prienik do osemfinále, musia v nedeľu 23. júna zdolať v Stuttgarte Škótov. Nemci môžu rotáciu v zostave aplikovať v rovnaký deň vo Frankfurte, kde budú bojovať o prvé miesto v skupine so Švajčiarmi.

Helvéti v stredu remizovali v Kolíne nad Rýnom so Škótskom 1:1 a majú na konte štyri body, ktoré im s veľkou pravdepodobnosťou budú stačiť na postup do ďalšej fázy. Streleckú formu z kvalifikácie potvrdil Scott McTominay, ktorý poslal Škótov v 13. minúte do vedenia. Xherdan Shaqiri však odpovedal o trinásť minút neskôr pohotovou strelou z prvej.