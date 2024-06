Chorváti sa na ME vo futbale naďalej trápia v prvých polčasoch, remízou s Albáncami si výrazne skomplikovali prípadný postup

Futbalisti Chorvátska si skomplikovali šancu na postup do osemfinále majstrovstiev Európy v Nemecku, keď v stredajšom súboji B-skupiny v Hamburgu len remizovali s výberom Albánskom 2:2. Albánci viedli od 11. minúty gólom stredopoliara Qazima Laciho zo Sparty Praha.

Favorizovaní Chorváti v druhom polčase v priebehu 147 sekúnd otočili na 2:1, keď Andrej Kramarič vyrovnal a vzápätí Klaus Gjasula nechtiac poslal loptu za vlastného brankára. Ten istý albánsky hráč napokon zariadil deľbu bodov, keď v nadstavenom čase vyrovnal na 2:2.

Nezvládli prvý polčas

Po jednom z herne najkvalitnejších duelov šampionátu boli o čosi spokojnejší hráči Albánska, ktorí rovnako ako Chorváti zabodovali po prvý raz na turnaji.

„Odohrali sme veľmi dobrý duel proti mužstvu s obrovskou kvalitou. Zápas sa musel našim skvelým fanúšikom páčiť. Radšej by som bol za tri body, ale berieme aj jeden,“ povedal pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) albánsky útočník Jasir Asani.

Hráči chorvátskeho výberu opäť nezvládli optimálne prvý polčas. V úvodnom zápase na ME proti Španielom inkasovali v prvej štridsaťpäťminútovke trikrát. Aj v zápase proti tímu Albánska zlepšili svoju hru až po zmene strán.

Skomplikovali si cestu do finále

„Pomalší rozbeh si uvedomujeme a musíme čo najskôr zistiť, prečo sa nám to opäť stalo. Dnes sme v druhom polčase hrali výborne, no mrzí nás inkasovaný gól v závere. Taký je futbal, niekedy gól v tejto fáze zápasu strelíte, inokedy ho dostanete vy,“ poznamenal Andrej Kramarič, ktorý v deň zápasu dovŕšil 33 rokov.

Bronzový tím z ostatných MS si výrazne skomplikoval cestu do osemfinále. Ak chcú zverenci trénera Zlatka Daliča pomýšľať na postup, bezpodmienečne musieť zdolať Talianov, ani to im však nemusí stačiť.

„Dnes sme mali vyhrať, sami to vieme veľmi dobre. Nemôžeme v tak dôležitom zápase inkasovať v piatej nadstavenej minúte. Skúsenému mužstvu, aké máme, by sa to nemalo stávať. Šancu na postup však stále máme, takže zbrane neskladáme,“ povedal pre web UEFA Mario Pašalič. Súboj výberov Chorvátska a Talianska je na programe v pondelok 24. júna v Lipsku.

Rovnako sú na tom reprezentanti Albánska

V identickej situácii z hľadiska postupových šancí sú aj reprezentanti Albánska. Tí proti Španielom nastúpia v pondelok 24.6. na štadióne v Düsseldorfe.

„Počkáme si na výsledok zápasu medzi Španielmi a Talianmi, potom sa budeme zamýšľať nad našou situáciou. Cítime však tímovú silu. Dnes sme to aj ukázali, som hrdý na mužstvo,“ doplnil Laci z albánskeho tímu.