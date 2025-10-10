Dolná Krupá pozýva na Medobranie, súčasťou bude aj ochutnávka rôznych medov a medovín

V sobotu 18. októbra sa v obci Dolná Krupá uskutoční Medobranie, ktoré symbolicky spája poďakovanie za úrodu s oslavou včelárskej a medovinárskej tradície. Podujatie sa bude konať od 13. do 18. hodiny v areáli známeho medovinárstva Medolandia, ktoré patrí medzi významných producentov v regióne Trnava.
Návštevníci budú môcť bezplatne ochutnať viacero druhov medov a medovín priamo na mieste a zároveň si pozrieť, ako tieto produkty vznikajú. Program ponúkne aj sprievodné aktivity pre rodiny s deťmi vrátane tvorivých dielní a hier. Súčasťou areálu je rozárium, ktoré nadväzuje na historické rozárium grófky Marie Henriety Chotekovej zo 19. storočia. Návštevníci tak budú môcť spojiť zážitok z ochutnávky s prechádzkou v záhrade plnej ruží.
V rámci podujatia bude otvorený aj Včelársky náučný chodník, ktorý približuje význam včelárstva a prácu včiel v prírode. Podujatie sa koná s cieľom zvýšiť povedomie o lokálnych výrobkoch a zároveň podporiť udržateľný cestovný ruch, ktorý kladie dôraz na regionálne tradície, prírodu a autentické zážitky.
„Podujatie Medobranie prispieva k propagácii lokálnych výrobkov a podporuje udržateľný cestovný ruch zameraný na autentické zážitky spojené s prírodou, gastronómiou a kultúrnym dedičstvom,“ uviedol Alexander Prostinák z oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Obec Dolná Krupá je dostupná z Trnavy aj verejnou autobusovou dopravou. Návštevníkom, ktorí prídu autom, je k dispozícii bezplatné parkovanie priamo pri Medolandii.