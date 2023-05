Dôchodky sa mimoriadne zvýšia, ale pripomína to predvolebnú kortešačku (komentár)

Parlament v utorok drvivou väčšinou schválil mimoriadnu valorizáciu dôchodkov. Všetci dôchodcovia si prilepšia o 10,6 percenta. V priemere tak každý mesiac dostanú o 61 eur viac.

Pre viac ako milión a 400-tisíc dôchodcov je to určite potešujúca správa, lebo všetci vidia, že inflácia je ešte stále vysoká a jej výraznejší pokles v blízkej budúcnosti nemožno očakávať.

Ide o predvolebnú kortešačku?

Otázkou je, prečo sa tento zákon schválil iba teraz, pár mesiacov pred voľbami. Ešte začiatkom augusta minulého roku som písal o potrebe niečo urobiť s príjmami dôchodcov.

Inflácia bola v plnom prúde a muselo sa čakať až na začiatok roka, aby sa dôchodky zvýšili. Vtedy však ešte nepadla vláda Eduarda Hegera a nevedelo sa, či voľby budú skôr ako v roku 2024. Veľmi mi to teda „smrdí“ predvolebnou kortešačkou, lebo si treba na svoju stranu získať najstarších voličov.

Potvrdzujú to aj reakcie niektorých strán privlastniť si zásluhy za zvýšenie penzií. Strana Hlas-SD, ktorej člen tento návrh do parlamentu podal samozrejme počíta, že voliči pochopia jej sociálno-demokratickú orientáciu a preto by sociálne ohrození občania mali do volebnej urny hodiť lístoček s názvom tejto strany.