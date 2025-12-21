Slafkovský zabojoval o puk a napokon skóroval. Montreal zdolal Pittsburgh, ktorý ťahá dlhú negatívnu sériu - VIDEO

Americký brankár Jacob Fowler predviedol 31 zákrokov pri svojom prvom čistom konte v NHL a Montreal Canadiens zdolal na svojom ľade Pittsburgh Penguins. Pre „tučniakov“ ide o ôsmu prehru v rade.
„Som vďačný za úsilie, ktoré som vynaložil. Spoluhráči mi dosť uľahčili prácu, aby som videl puky a mal ich pod kontrolou, a myslím si, že sme boli v posledných zápasoch dobrí a potrebujem predviesť ešte pár takýchto zákrokov a zápasov,“ povedal 21-ročný gólman podľa webu nhl.com.
„Fowler predviedol veľa dobrých zákrokov a odkedy sem prišiel, je skvelý a som za neho rád, že dosiahol čisté konto,“ povedal útočník Canadiens Juraj Slafkovský.
Otvoril skóre
Pittsburgh neskóroval a Sidneymu Crosbymu tak stále chýba jediný bod od vyrovnania sa Mariovi Lemieuxovi v historickom kanadskom bodovaní v klube.
„To som nevedel. Myslím si, že vždy, keď je na ľade, ste v strehu. Je to jeden z mojich obľúbených hráčov. Viete, kedy je na ľade a chcete ho zastaviť. Takže mám šťastie, že som mal lepší koniec duelu,“ tešil sa Fowler.
Habs poslal do vedenia 1:0 gólom v presilovej hre Slovák Slafkovský. Po peknej a bojovnej akcii a prihrávke od Colea Caufielda strelil svoj desiaty gól v tejto sezóne.
Zasiahol ho spoluhráč
„Je to presilová hra, takže sa vždy snažíte získať každý puk, najmä ak hráte v strede ako ja,“ povedal košický rodák. Okrem neho sa presadili aj Owen Beck a dvakrát Josh Anderson.
Lane Hutson si pripísal asistenciu, čím získal svoj 100. bod (11 gólov, 89 asistencií) vo svojom 119. zápase a stal sa 11. najrýchlejším obrancom v histórii NHL, ktorý dosiahol tento míľnik, a štvrtým najrýchlejším obrancom narodeným v Spojených štátoch amerických.
Crosby utrpel porezanie tváre, keď ho v druhej tretine zasiahla hokejka spoluhráča Penguins Bretta Kulaka. Nakrátko odišiel do šatne.
Montreal zvíťazil v druhom stretnutí za sebou. V troch vzájomných zápasoch s Pittsburghom v aktuálnom ročníku zakaždým triumfovali hokejisti Habs.
V tabuľke Východnej konferencie je vyššie kanadský celok, patrí mu štvrtá priečka. „Tučniaci“ sú na 13. mieste so štvorbodovou stratou na play-off pozície.