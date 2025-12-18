Luxus na športovcov počas ZOH 2026 rozhodne nečaká. Malé unimobunky majú aj "anti-sex" postele - FOTO

Zimné olympijské hry v Taliansku sa začnú už o necelé dva mesiace. Športovci už vedia, v akých izbách budú tráviť čas mimo súťaženia.
Možno by ste čakali luxus, no nie je tomu tak. Olympijskú dedinu v Cortine tvorí 377 mobilných domov, v ktorých by malo bývať 1 400 športovcov a členov výpravy.
Už tretíkrát budú športovci spať na takzvaných „anti-sex posteliach“. Konštrukcia je prispôsobená tak, aby nevydržala nával hormónov a adrenalínu. Premiéru mali v Tokiu, neskôr sa objavili aj v Paríži.
Nedostatok súkromia
Unimobunky sa nachádzajú vo vlhkom údolí v lese. Ak by začalo snežiť, situácia sa v tomto okolí môže riadne skomplikovať. Krby tam nenájdete.
Zjazdoví lyžiari, sánkari a bobisti, ktorí budú v Cortine počas hier bývať, majú svoje príbytky na kolieskach blízko pri sebe. Súkromie teda nedostatočné.
Areál sa nachádza v priestore starého letiska, len niekoľko minút autom od centra Cortiny. Každý objekt má dve izby, v každom môžu bývať dvaja ľudia. Priestor má veľkosť 18 metrov štvorcových, čo vôbec nie je veľa. Nachádzajú sa tam aj kúpeľne so sprchou.
Vládny komisár Fabio Saldini tvrdí, že dedina ponúka pokoj, koncentráciu a kontakt s prírodou. „Môžete sa izolovať, sústrediť, ísť si zabehať.“
Výhodou má byť najmä ekologický rozmer. Všetko je dočasné a po ZOH zmizne. Pre stavbu sa museli rúbať stromy, no podľa vyhlásení „už bola väčšina mŕtva“.