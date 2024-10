V športovom SITE: Umelá inteligencia trénerom a skautom prácu nezoberie, tvrdí Ján Letko z IT oddelenia SFZ (rozhovor)

V ostatných rokoch sa umelá inteligencia (AI) stále viac a viac presadzuje v rôznych spoločenských sférach. Futbal, ako jeden z najpopulárnejších športov na svete, nie je výnimkou. Ján Letko, vedúci IT oddelenia Slovenského futbalového zväzu (SFZ), hovorí o významných pokrokoch v tejto oblasti.

„AI nám poskytuje nové možnosti, ako efektívne zbierať a analyzovať dáta, čo môže výrazne ovplyvniť výkon. Ide predovšetkým o zefektívnenie určitých procesov a ich rýchlejšie spracovanie. Uvediem príklad. Ak si vezmeme trebárs analýzu nabehaných kilometrov v podaní jedného hráča, tak si využitím AI sa dostaneme k oveľa rýchlejšiemu spracovaniu tohto údaju. Tieto dáta sme mali aj predtým, no teraz sa k ním vieme dostať nepomerne rýchlejšie,“ skonštatoval Letko, ktorý sa nedávno zúčastnil na konferencii World Football Summit v španielskej Seville. „Tam nám boli predstavené veľmi smelé plány, a priznám sa, že tomu verím, že onedlho bude možné mať tieto dáta prakticky v reálnom čase,“ dodal.

Reprezentácia umelú inteligenciu využíva

Dáta sa stávajú kľúčovým prvkom pri strategickom plánovaní jednotlivých duelov. Realizačný tím slovenskej futbalovej reprezentácie, a teda tím okolo trénera Francesca Calzonu, využíva pokročilé analýzy, ktoré im umožňujú monitorovať výkony svojich hráčov i súpera.

„Priznám sa, že presne nepoznám, akým spôsobom využívajú reprezentační tréneri AI a s akými softvérmi pracujú. Úprimne poviem, že ak by som aj vedel, nemohol by som prezradiť viac. Celý tím okolo Francesca Calzona je však naozaj profesionálny a využíva dáta v maximálnej miere a to nie len pred zápasmi, ale aj počas nich. Tam je možno 50-70% úspechu. Treba pridať aj ďalšie parametre, ktoré sú nemerateľné umelou inteligenciou. Práve tam je parketa pre trénerské kúzla. Nie som tréner, neviem to naozaj vyhodnotiť, ale môžem potvrdiť, že pracujeme s obrovským množstvom dát. Ak však niektorého hráča bolí brucho, necíti sa v optimálnej pohode a podobne, tam je dosah AI nulový. Tréneri a skauti teda pod vplyvom nástupu ASI o prácu neprídu,“ vysvetlil Letko.

Strach nie je na mieste

S nástupom umelej inteligencie sú spojené výrazné pochybnosti nezanedbateľnej časti verejnosti. Niektorí sa AI dokonca boja.

„Nemyslím si, že sú tieto obavy na mieste. Za mňa je najväčšou nástrahou to, že AI bude dostávať nepresné dáta a používatelia tým pádom dostanú nepresné odpovede. Umelá inteligencia bude len tak inteligentná, ako si ju naučíme. Najnáročnejšia úloha bude zosekať všetky nepresnosti a zlé veci, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti. Dnes by sme sa mali na AI pozerať ako na super nástroj, ktorý nám pomáha, zjednodušuje a zefektívňuje určité činnosti. Nejde o to, aby nahádzala ľudí.“

