Predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič v televízii Ta3 uviedol, že zo strany Demokrati Eduarda Hegera sa do OĽaNO a priatelia vracia istá poslankyňa. Meno nechcel uviesť, no Heger spomenul poslankyňu Martinu Brisudovú (zvolená za hnutie OĽaNO) a vyjadril sa, že do strany Demokrati táto poslankyňa nikdy nevstúpila.