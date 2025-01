Do nominácie sa dostal napriek výraznému poklesu v rebríčku. Molčan: Vždy keď môžem, som rád, keď som členom tímu - FOTO

V minulosti bol slovenský tenista Alex Molčan aj v štvrtej desiatke rebríčka ATP, aktuálne klesol až do šiestej stovky.

Napriek tomu nechýba v nominácii nehrajúceho kapitána Tibor Tóth na tohtotýždňové stretnutie Davisovho pohára v Osijeku proti domácim Chorvátom.

Súčasťou reprezentačného výberu SR je dlhodobo a podieľal sa na viacerých dôležitých triumfoch. Aj preto dostal šancu napriek poklesu v hodnotení.

Za tým, že v rebríčku tak klesol, sú zranenia a vynútené operácie zápästia a kolena.

Práve zákrok v oblasti kolena vnášal otáznik, či bude pripravený nastúpiť už v Osijeku.

„Cítim sa fajn, som v plnej záťaži. Trvalo to trošku dlhšie, kým sa operované koleno dalo do poriadku, ale na tréningu už hrám s chlapcami naplno, na body. Vždy, keď môžem, som rád, keď som členom tímu. Či sa kapitán rozhodne ma nasadiť alebo nie, to už nechám na neho. Chcem pomôcť tímu a či to bude priamo na kurte alebo povzbudzovaním z lavičky, to sa uvidí na konci týždňa,“ povedal Alex v rozhovore pre oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Podľa Molčana do Osijeku vycestovala skvelá partia.

„Nikto nekazí kolektív. Vždy sa na reprezentáciu v Davis Cupe tešíme, máme veľa zábavy. Kolektív je v tímových súťažiach dôležitý, sme uvoľnení a pomáha nám to aj pri výkonoch, čo sme v posledných rokoch niekoľkokrát ukázali. Chceme víťaziť, inak to nebude ani teraz v Osijeku. Dáme do toho všetko,“ uzavrel 27-ročný rodák z Prešova.