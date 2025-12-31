Do neba odišla volejbalová legenda. Pavel Schenk mal 84 rokov

Z vrcholných podujatí si odniesol spolu šesť medailí – jednu zlatú, štyri strieborné a jednu bronzovú.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
VOLEJBAL: Pavel Schenk
Vo veku 84 rokov zomrela volejbalová legenda Pavel Schenk. Foto: slovakvolley.sk
Slovensko Volejbal Volejbal z lokality Slovensko

Slovensko nemá veľa majstrov sveta, olympijských medailistov či šampiónov Európskeho pohára majstrov v jednej osobe.

Jeden takýto fenomén práve odišiel z tohto sveta ako 84-ročný. Pavel Schenk bol veľká osobnosť volejbalu, ktorá svojím umením pod vysokou sieťou jednoznačne prekročila alebo skôr preskočila hranice Slovenska.

Medaily z MS, ME aj OH

Rodák z českého Borotína Schenk sa zapísal do histórie slovenského volejbalu ako reprezentant, úspešný hráč i rešpektovaný tréner. V drese československej reprezentácie pôsobil v rokoch 1962 – 1972.

Počas aktívnej kariéry sa zúčastnil na troch majstrovstvách sveta, troch majstrovstvách Európy a troch olympijských hrách. Jedny olympijské hry si pripísal aj ako tréner.

„Z vrcholných podujatí si odniesol spolu šesť medailí – jednu zlatú, štyri strieborné a jednu bronzovú. Najväčší hráčsky úspech dosiahol v roku 1966, keď sa stal majstrom sveta na domácom šampionáte v Prahe a bol vyhlásený za najlepšieho smečiara turnaja. Už v roku 1962 prispel k zisku striebra na majstrovstvách sveta v Moskve. V jeho zbierke nechýbajú ani dve olympijské medaily – striebro z Tokia 1964 a bronz z Mexika 1968 a rovnako dve striebra z majstrovstiev Európy 1967 a 1971,“ napísal web Slovenskej volejbalovej federácie.

Aj trénerská kariéra

Výraznú stopu zanechal aj v trénerskej kariére, najmä v klubovom volejbale. Červenú hviezdu Bratislava priviedol k historickým úspechom, keď s ňou získal Európsky pohár majstrov v roku 1979 a Pohár víťazov pohárov v roku 1981.

Klub ČH Bratislava sa pod jeho vedením stal trikrát majstrom bývalej ČSSR (1978, 1979, 1981). V roku 1980 pôsobil Pavel Schenk aj ako hlavný tréner československej reprezentácie na olympijských hrách v Moskve. V roku 2019 vstúpil so Siene Slávy slovenského volejbalu

Viac k osobe: Pavel Schenk
Firmy a inštitúcie: Slovenská volejbalová federácia
Okruhy tém: legenda Smrť volejbal
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk