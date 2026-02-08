Do Milána pricestovala sedmička Slovákov z NHL, nechýbajú Slafkovský ani Černák – VIDEO

Slovensko má na ZOH posily zo zámoria.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
ZOH hokejisti NHL
Reprofoto: x.com
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

Sedem slovenských hokejistov pôsobiacich v zámorskej NHL v nedeľu pricestovalo do dejiska zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Informáciu zverejnil na sociálnej sieti X slovenský novinár Tomáš Prokop.

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Podľa jeho príspevku v nedeľu naobed pristála na letisku v Miláne sedmička Slovákov zo severoamerickej profiligy – obrancovia Erik Černák, Martin Fehérváry a Šimon Nemec, ako aj útočníci Martin Pospíšil, Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský a Pavol Regenda. Spolu s nimi pricestoval i niekdajší reprezentačný kouč Craig Ramsay, ktorý teraz pôsobí v trénerskom štábe súčasného kormidelníka Vladimíra Országha.

„Už som sa nevedel dočkať… Myslím si, že máme fajn zloženie tímu a v každom zápase budeme bojovať o víťazstvo,“ povedal zadák New Jersey Devils Šimon Nemec. „Som pripravený bojovať za Slovensko,“ nadviazal útočník Dalibor Dvorský.

Viac k osobe: Craig RamsayDalibor DvorskýJuraj SlafkovskýMartin FehérváryMartin PospíšilPavol RegendaŠimon NemecTomáš ProkopVladimír Országh
Okruhy tém: NHL NHL National Hockey League Olympijské hry Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk