Do Milána pricestovala sedmička Slovákov z NHL, nechýbajú Slafkovský ani Černák – VIDEO

Sedem slovenských hokejistov pôsobiacich v zámorskej NHL v nedeľu pricestovalo do dejiska zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Informáciu zverejnil na sociálnej sieti X slovenský novinár Tomáš Prokop.
Podľa jeho príspevku v nedeľu naobed pristála na letisku v Miláne sedmička Slovákov zo severoamerickej profiligy – obrancovia Erik Černák, Martin Fehérváry a Šimon Nemec, ako aj útočníci Martin Pospíšil, Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský a Pavol Regenda. Spolu s nimi pricestoval i niekdajší reprezentačný kouč Craig Ramsay, ktorý teraz pôsobí v trénerskom štábe súčasného kormidelníka Vladimíra Országha.
„Už som sa nevedel dočkať… Myslím si, že máme fajn zloženie tímu a v každom zápase budeme bojovať o víťazstvo,“ povedal zadák New Jersey Devils Šimon Nemec. „Som pripravený bojovať za Slovensko,“ nadviazal útočník Dalibor Dvorský.
