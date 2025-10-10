Do Košíc opäť prichádza Biela noc, centrum mesta sa zmení na živú galériu

Do metropoly východu opäť prichádza Biela noc, potrvá do nedele 12. októbra. Ako na sociálnej sieti uviedlo mesto Košice, historické centrum sa zmení na živú galériu. Na návštevníctvo čaká 33 umeleckých projektov od autorov z desiatich štátov, ktoré ponúknu rôzne pohľady na vizuálne umenie, ale aj ďalšie umelecké žánre.
Ako vyplýva z informácií zverejnených na webe Košických kultúrnych centier, festival súčasného umenia prichádza na Slovensko už po šestnásty raz. Ulice premení na multimediálnu nočnú galériu s interaktívnymi inštaláciami a imerzívnymi zážitkami.
Diela domácich aj zahraničných tvorcov
Pripravené sú diela nielen domácich tvorcov, ale aj tých zahraničných, napríklad zo Španielska, Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie, Japonska, ale aj okolitých štátov ako Poľsko, Maďarsko, Česko či Ukrajina.
Podujatie prinesie tradičné žánre ako sú socha, fotografia či film, ale aj živé umenie, a tiež svetelný dizajn, mapping, imerzívne prostredia či interaktívne diela, prepájajúce umenia s technológiami ako sú lasery a AI.
Na festivalovej mape nebudú chýbať nové lokality, premiéry a site-specific inštalácie šité na mieru mestu. Dramaturgia je vystavená viacžánrovo, predstaví autorov naprieč generáciami a otvorí aktuálne otázky slobodnej kultúry, ekológie, ľudských práv či vojny. Ponúkne však aj veselé, abstraktné a kreatívne intervencie do prostredia. Na svoje si prídu dospelí, ale aj deti.
Bližšie informácie možno nájsť na stránkach Košických kultúrnych centier www.k13.sk, alebo na webe podujatia www.bielanoc.sk.
Záblesk pozitívnej energie
„Bielu noc tento rok vnímame predovšetkým ako záblesk pozitívnej energie – ako pozvánku vyjsť do ulíc, stretnúť sa a prekročiť hranice vlastných bublín. Diela sú rozmanité, vizuálne silné aj hravé, zapájajú divákov, no mnohé zrkadlia aj problémy dneška a výzvy, ktorým ako spoločnosť čelíme. Chceme ukázať, že aj v napätých časoch je možné vytvoriť priestor, kde sa prirodzene stretávajú rôzne komunity, príbehy a názory – s rešpektom a otvorenou mysľou,” uviedla programová riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Biela noc je podľa organizátorov už tradične impulzom pre vznik nových slovenských diel, pričom často pracujú s genius loci a sú tvorené v dialógu s mestom, architektúrou, históriou a obyvateľmi.
Dolná Krupá pozýva na Medobranie, súčasťou bude aj ochutnávka rôznych medov a medovín
„V Košiciach sa budeme môcť ponoriť do poetickej hviezdnej oblohy s ekologickým presahom od mladej umelkyne Martiny Jarinovej. Do metropoly východu zavítajú aj belgickí Superbe, ktorí publikum zaujali už počas minulých ročníkov. Ich nová interaktívna inštalácia ožíva v spojení s divákmi – stačí si vybrať jedno zo štyroch stanovísk a svojím pohybom spoločne s ďalšími známymi či neznámymi návštevníkmi pretvoriť námestia veselou audiovizuálnou symfóniou. Košičania budú mať ďalej možnosť zažiť poetickú výstavu japonských tvorkýň Shimizu a Tanaka, ktoré cez monochromatické fotografie, tanečné pohyby a fluidné línie kostýmov spoločne skúmajú bohatstvo vnútorného ženského sveta. S námetom z dejín umenia sa s použitím generatívnych modelov stretneme v syntografe poľsko-slovenskej kreatívnej dvojice Ryś & Revický. Spoločne nám umožnia stať sa pomyselnou múzou maliarskych velikánov a spoznať špecifiká rôznych výtvarných smerov na vlastnom portréte,“ uvádza sa na webe Košických kultúrnych centier.
Španiel Marc Vilanova zas prinesie multisenzorický zážitok. Jeho Cascade transformuje ľuďmi nepočuteľný zvuk vodopádov na svetelné vlákna, tie možno nielen vidieť, ale sa ich aj dotknúť.