Do kín prišla Kukučka, v jej príbehu sa vytúžená dovolenka zmení na horor

Predstavte si, že prídete na dovolenku, od ktorej si sľubujete zaslúžený oddych, pokoj a príležitosť sa trochu rozmaznávať. Namiesto toho však dostanete teror a budete musieť bojovať o vlastný život. Presne s takým čímsi sa musia vysporiadať hrdinovia filmu hororového trileru Kukučka, ktorý práve dorazil do slovenských kín.

Marc a Anna tvoria mladý pár, obaja sú oddaní svojim prácam a dôsledne sa pripravujú na rodičovstvo. So životmi ale akosi stále nie sú spokojní… Túžia po lepšej kariére, po usporiadanejšej domácnosti aj vzťahu. Ani ich byt na okraji Barcelony nie je práve vysnívaným miestom pre život. Keď sa cez internet zoznámia so starším nemeckým párom – Hansom a Olgou – a dohodnú sa, že si na týždeň vymenia príbytky, zdá sa to ako skvelý nápad. Aj príchod do nemeckého domu je idylický, má totiž všetko, po čom kedy mladí Španieli túžili – priestrannosť, luxus, slobodu… Akonáhle však Mark objaví tajnú miestnosť, idylka sa zmení na nočnú moru. Mladý pár si začína uvedomovať, že cena za túto dovolenku bude zrejme príliš vysoká…

Ukážky z filmu naznačujú, že novinka z tvorivej dielne producentov filmov Sirotinec a Júliine oči poriadne potrápi našu nervovú sústavu. Nervy budú napnuté na prasknutie a nikdy si nebudeme môcť byť istí, čo dvojicu hlavných postáv čaká v najbližších minútach. Skúsená režisérka Mar Targarona sa s hrdinami svojho príbehu, ale ani s divákmi v kinách, maznať rozhodne nechce.

Foto: Continental film

Snímku Kukučka, nie náhodou nazvanú podľa známeho operenca, ktorý znáša vajíčka do cudzích hniezd, priniesla do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

