Do kín prišiel nový film z bájnej Stredozeme – Pán prsteňov: Vojna Rohirov

Predvianočným prekvapením pre všetkých fanúšikov a fanúšičky tvorby spisovateľa J. R. R. Tolkiena je filmová novinka s názvom Pán prsteňov: Vojna Rohirov. Do Stredozeme, v ktorej sa odohrávajú tolkienovské príbehy, sa práve teraz v kinách vraciame v nečakanej forme animovaného filmu, na ktorom si prví diváci pochvaľujú úctu k odkazu knižnej predlohy a hraných filmov Petera Jacksona, akčnú stránku, efektné bojové scény i silné postavy v príbehu, ktorý pomohol utvoriť Stredozem, ako ju poznáme.

Foto: Continental film

Dej sa odohráva 183 rokov pred udalosťami prvého filmu známej trilógie. Hlasom rozprávačky Éowyn (Miranda Ottová z pôvodných filmov) sa dostávame do čias kráľa Helma Železnej ruky, ktorý vďaka svojej obrovskej sile v súboji nedopatrením zabije svojho soka – kráľa Chmúrozeme. Krátko na to sa on a jeho rohanské kráľovstvo stanú terčom útoku nepriateľského vojska, ktoré vedie syn obete, neľútostný Wulf. Jeho útoky prinútia Helma, jeho rodinu a ľud Rohanu stiahnuť sa do Hlásnej citadely, pevnosti postavenej v ústí rokliny, ktorá neskôr ponesie meno Helmova. V kinách teraz môžeme byť svedkami toho, ako roklina (žľab) dostala svoje meno a akú úlohu pri tom zohral nebojácny vládca i jeho hrdinská dcéra Héra.

Foto: Continental film

Snímku režíroval a jej podobu vytvoril uznávaný tvorca anime filmov, režisér Kenji Kamiyama, ktorý sa netají, že je veľkým fanúšikom sveta Stredozeme. „Samozrejme, že zbožňujem tie knihy, ale najväčší vplyv na mňa mali filmy Petera Jacksona, jeho trilógia. Bol som na premiére každého jedného z tých filmov. Takže keď som sa podujal na tento projekt, potreboval som sa znova ocitnúť v tom momente, keď som sa zamiloval do tohto sveta, aby som získal taký uhol pohľadu, aký majú fanúšikovia, ktorí zostali tejto franšíze verní po dlhé roky. To bolo pre mňa veľmi dôležité. Príbeh Vojny Rohirov má obrovskú silu, ktorá má veľmi lákala,“ hovorí svetoznámy filmár.

Dohľad nad jeho tvorbou mala o. i. producentka Philippa Boyensová, pôvodne scenáristka filmov Petera Jacksona. Spoluprácu s Kamiyamom si nevie vynachváliť: „Vedela som, že je to vizuálny majster, a to puntičkársky. Druhá vec, ktorá ma zaujala a o ktorej som predtým nevedela, je, že je to aj výborný scenárista. Uvedomila som si to už pri spolupráci so skvelým režisérom Peterom Jacksonom, ktorý je výborným scenáristom, že je super mať režiséra, ktorý má taký silný rozprávačský inštinkt.“

Fantasy anime snímku Pán prsteňov: Vojna Rohirov priniesla do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film, výhradný distribútor filmov štúdia Warner Bros. na Slovensku. Film je uvádzaný v pôvodnom anglickom znení so slovenskými titulkami.

Informačný servis