Do kín prišiel Jason Momoa ako kráľ Atlantídy vo filme Aquaman a stratené kráľovstvo

Keď režisér James Wan v roku 2018 preniesol z komiksových zošitov na filmové plátna hrdinu Aquamana v jeho prvom samostatnom príbehu, podmanil si srdcia stoviek miliónov divákov na celom svete. Správny mix akcie, humoru a temnoty sa stal populárnym aj u tých, ktorých filmové DC univerzum ako celok nenadchlo, ovácie za svoj výkon žal najmä Jason Moma v hlavnej úlohe, ktorý si stvárnenie netypického hrdinu vyslovene vychutnal. To všetko teraz dostávame znova – do kín prišla snímka Aquaman a stratené kráľovstvo, ktorá je veľkofilmom, aký si koniec roka zaslúži!

Okrem kráľa Atlantídy sa vracia aj jeho úhlavný nepriateľ Black Manta, stále poháňaný potrebou pomstiť smrť svojho otca. Nezastaví sa pred ničím a plánuje Aquamana raz a navždy poraziť. Tentoraz Manta ovláda starodávnu silu mýtického Čierneho trojzubca a aby zachránil (nielen) podmorský svet, Aquaman sa musí obrátiť na nečakaného spojenca – svojho uväzneného brata Orma, bývalého kráľa Atlantídy.

Foto: Continental film

„Atlantída je tentokrát väčšia, jasnejšia, farebnejšia, živšia. Arthur a Orm sa ocitajú na misii, ktorá ich zavedie do úplne nových končín – do strateného kráľovstva. Antarktída nám pripadala ako inšpiratívna krajina, ktorú síce všetci poznáme, ale zároveň tam väčšina z nás nebola, a preto som ju mohol akoby zintenzívniť,“ hovorí režisér James Wan, okrem predchádzajúceho Aquamana známy aj svojimi filmami ako Saw: Hra o prežitie, Insidious či V zajatí démonov. „Veľmi som sa tešil, že môžem vytvoriť toto kráľovstvo, tento úplne nový vizuálny prvok, spolu s ďalšími novými svetmi. A musím povedať, že by to nebol môj film, ak by ste v ňom nenašli nejaké moje typické stvorenia, takže aj tu si môžu diváci vychutnať nové, temné tvory.“

V srdci však ide o príbeh o láske – o bratskej láske, ktorá pomáha prekonať rozdiely, ale aj o synovskej láske, ktorá môže motivovať k činom s obrovskými následkami… Okrem toho, že sa Jason Momoa vracia ako Arthur Curry, teda Aquaman, môžeme sa tešiť aj na viacerých známych a známe z prvej časti. Jason Patrick sa znova zhostí úlohy jeho brata Orma, Nicole Kidman uvidíme ako ich matku Atlannu. Čoraz populárnejší Yahya Abdul Mateen II im pôjde po krku ako obávaný záporák Black Manta. A objaví sa aj akčná legenda Dolph Lundgren ako kráľ Nereus, ochotný priložiť svoju ruku aj armádu k dielu.

Foto: Continental film

Veľkofilm Aquaman a stratené kráľovstvo prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film. V programoch ho nájdete v pôvodnom znení s titulkami, ale aj so slovenským dabingom.

