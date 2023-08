Do kín mieri film o Martinovi Škrtelovi, poznáme termín!

Martin Škrtel je bez pochýb jednou z kľúčových postáv slovenskej futbalovej histórie. Bol kapitánom národnej reprezentácie, v ankete o futbalistu roka sa stal štyrikrát víťazom a svojho času bol dokonca najdrahším slovenským hráčom. Profesionálnu kariéru ukončil v máji 2022 v drese FC Spartak Trnava v najvyššej domácej lige. 28. septembra príde do kín dokumentárny film, ktorý ponesie Škrtelovo meno a zmapuje jeho unikátny futbalový príbeh.

Snímka predstaví Škrtela ako talentovaného športovca, ale dovolí nám nazrieť aj do súkromia, ktoré si pred médiami prísne stráži. Tvorcovia práve teraz zverejnili video, ktoré vzniklo v deň podpisu zmluvy medzi futbalistom a filmármi, a v ktorom nositeľ legendárneho čísla 37 vysvetľuje, prečo sa rozhodol do projektu vstúpiť.

„V prvom rade je pre mňa pocta, že bol záujem natočiť so mnou film, no a možno aj odmena za môj celoživotný prístup k futbalu a za kariéru, čo som dosiahol. Myslím, že by bolo dobré, aby fanúšikovia videli, z čoho život futbalistu pozostáva. Že to nie je len to, čo vidia na obrazovkách, alebo nejaký životný štýl, ale aby videli od začiatku, čo to všetko obnášalo, cez čo všetko sme si museli prejsť, aby sme sa dostali na vrchol,“ vysvetľuje Martin Škrtel svoje rozhodnutie a dodáva, že túto šancu vníma aj ako možnosť motivovať ďalších, ktorí o futbalovej kariére snívajú: „Možno by to bol aj návod pre mladých chlapcov, ktorí by sa futbalom chceli živiť, a keď im ukážeme moju cestu, alebo tento môj príbeh, tak by im to mohlo pomôcť.“

Režisér a producent Petr Větrovský sa s myšlienkou nakrútiť príbeh o trnavskej futbalovej hviezde pohrával dlhšie. So športovými filmami má bohaté skúsenosti, keďže je autorom filmov o Attilovi Véghovi a Janovi Kollerovi. A práve nakrúcanie Kollerovej snímky spojilo jeho cesty so Škrtelom: „Keď sme nakrúcali film o Janovi Kollerovi, zavolal som Martinovi, aby poskytol na kameru vyjadrenie, pretože mu so spoluhráčom Ďuricom pred časom v zápase na Slovensku vlastne ukončil reprezentačnú kariéru. Keď sme vyjadrenie nakrúcali, nadhodil som, že by stálo za to nakrútiť aj jeho vlastný príbeh.“

Rozhodnutie známeho futbalistu však nebolo jednoznačné. Větrovský spomína na jeho váhanie: „Priznal, že podobnú ponuku už dostal, ale celkom ho neoslovila. A ja som mu navrhol, že ak by mal predsa len záujem, nech zavolá. On mi na to povedal, že nie – vy keby ste mali záujem, tak zavolajte, číslo máte. Videl totiž môj film o Attilovi Véghovi a ten sa mu páčil, dojal ho. Nasledujúci týždeň som mu zavolal, a tým sa zrodila naša spolupráca. Vďaka Honzovi Kollerovi a ďalšiemu Trnavákovi Attilovi Véghovi sa položil základný stavebný kameň filmu Martin Škrtel.“

Filmári pracovali na filme rok a pol, mali k dispozícii stovky hodín materiálu a výsledok ich práce príde do kín už o necelé dva mesiace. Štáb v týchto dňoch intenzívne pracuje na traileri, ktorý by mal svetlo sveta uzrieť už čoskoro. Film Martin Škrtel na slovenské filmové plátna prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

