Do europarlamentu sa možno vráti aj Marek Kotleba, Mazurek si nevie predstaviť lietať do multikultúrnej západnej Európy

Viacero súčasných slovenských poslancov Európskeho parlamentu kandidujúcich v septembrových parlamentných voľbách avizovalo, že sa v prípade úspechu v nich svojho mandátu v europarlamente vzdajú. Znamená to, že do ich kresiel zasadnú náhradníci, no tí nemusia byť z rovnakej politickej strany. Podľa portálu Euractiv sa do europarlamentu môže vrátiť nezaradený poslanec Martin Beluský alebo Marek Kotleba z Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS).

Pôsobisko v slovenskom parlamente

Europoslanec Milan Uhrík, ktorý kandiduje vo voľbách za hnutie Republika z prvého miesta má vysokú šancu sa dostať do Národnej rady SR. Vyplýva to aj z posledných prieskumov, v ktorých hnutiu namerali šesť až osem percent. Europoslancom sa však stal v roku 2019 za stranu ĽSNS, jeho prvým náhradníkom by tak mal byť Milan Mazurek, ktorý tiež figuruje na kandidátke Republiky, avšak na opačnom konci, patrí mu 150. miesto. Euractiv predpokladá, že Mazurek si v prípade úspechu zvolí pôsobisko v slovenskom parlamente.

„Po neúspechu v eurovoľbách v roku 2019 napísal, že si nikdy nevedel predstaviť ,pravidelne lietať do kozmopolitných a multikultúrnych veľkomiest západnej Európy´,“ uviedol portál.

Ďalší náhradník

Po Mazurekovi je ďalším náhradníkom spomínaný Beluský, ktorý v septembrových voľbách kandiduje z tretieho miesta za stranu ĽSNS. Tá však v súčasnosti nemá reálne šance obsadiť kreslá v slovenskom parlamente, v prieskumoch jej namerali niečo okolo jedného až dvoch percent voličov. Kotlebova strana však bojuje za vystúpenie z NATO a taktiež z Európskej únie.

„V europarlamente by pravdepodobne ostal bez politickej frakcie a bez šance na výrazné ovplyvnenie legislatívnych procesov,“ uvádza Euractiv. Pozíciu poslanca v Európskom parlamente by mohol zaujať aj Marek Kotleba, ktorý je náhradníkom za Miroslava Radačovského. Ten bol zvolený za ĽSNS, aj keď nebol nikdy členom kotlebovcov.

V septembrových voľbách však kandiduje za Slovenskú národnú stranu (SNS) zo 100. miesta. Aj keď má SNS šancu dostať sa do parlamentu, prieskumy jej namerali viac ako päť percent, Radačovský by potreboval získať veľké množstvo hlasov.

Demokrati zatiaľ nedosahujú dobré výsledky

V prípade volebného úspechu sa chce svojho euromandátu vzdať aj líder hnutia Progresívne Slovensko (PS) a taktiež jeho kandidátky Michal Šimečka. Progresívcom v prieskumoch už dlhšie patrí druhá priečka, a teda jeho šance obsadiť kreslá v Národnej rade SR sú vysoké.

Pozitívne by mohli septembrové voľby podľa Euractiv dopadnúť aj pre Michala Wiezika (PS), ktorý kandiduje z deviateho miesta. Ich náhradníkom je Jozef Mihál, ktorý do eurovolieb kandidoval za stranu Spolu a v súčasnosti kandiduje za stranu Demokrati zo 145. miesta, čo je premenovaná strana Spolu.

Demokrati aktuálne nedosahujú v prieskumoch výsledky, ktoré by im zaručovali hladký priebeh do slovenského parlamentu. Z radov PS sú ešte náhradníčkami Simona Petrík a Zora Jaurová kandidujúce z ôsmeho, respektíve šiesteho miesta. Majú tak vysokú šancu dostať sa do slovenskej Národnej rady.