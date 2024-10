Dnešný spln bude 200 %!

A to nielen veľkosťou či intenzitou jasu. Práve blesk mesačného svetla splní sen bielo-ružovému pudlíkovi Freddymu Lupinovi a premení ho na skutočného vlkolaka. Presvedčiť sa o tom budú môcť diváci a diváčky pri animovanej novinke 200 % VLK, ktorá vstúpi do kín o týždeň 24. októbra 2024.

Pokračovanie úspešnej snímky 100 % VLK tentoraz zavedie publikum do fascinujúceho sveta vlkolakov a kúziel, kde hrá mesiac opradený vlkolačími legendami hlavnú úlohu. Práve na ňom žijú skutočné mesačné bytosti. Príbeh taktiež ukáže cestu do tajomných lesov plných mágie a atmosférických horských tiesňav, kde sa potuluje množstvo nových bizarných vlkolakov. Magické prvky príbehu dotvárajú ohromujúce a vypracované vizuálne efekty. 200 % VLK je taktiež plný zábavy a humoru.

Foto: Bontonfilm

Pri príležitosti uvedenia očakávanej snímky 200 % VLK pripravil Bontonfilm zábavnú aktivitu – vyzýva ľudí, aby odfotografovali aktuálny spln a jeho fotografiu s gifom z filmu 200 % VLK, a označením @bontonfilm_slovensko, zdieľali vo svojom instagramovom príbehu. Dnešným splnom tak spolu odštartujú 200 % HALLOWEEN plný vlkolakov a chlpatej zábavy.

Počas splnu si dajme pozor na to, čo si želáme…

Pudlíka Freddyho Lupina neberie zo svorky vlkov nikto vážne. Vyberie sa preto na Vlčiu skalu, aby poprosil mocných mesačných duchov o radu. Dostane však viac ako si želal – blesk mesačného svetla ho premení na dospelého vlka. Jeho radosť z novej podoby však trvá krátko, len kým nájde Moopooa, mesačného ducha v batoľacom veku, ktorý sa potuluje po lese. Ukáže sa, že to Moopoo, ambiciózny duch vo výcviku, premenil Freddyho na vlka, no omylom sa pritom odpálil na zem a nemôže sa dostať späť domov na Mesiac. Navyše, Moopoo nie je schopný dlhodobo prežiť na Zemi – skôr či neskôr jeho vnútorný mesačný svit vyprchá.

Freddy sa preto spojí s najlepšou priateľkou Batty aj niekoľkými vernými psími kamarátmi, a vydajú sa na výpravu. Pátranie ich zavedie hlboko do odľahlej divočiny plnej príšer. Freddy a Batty sa napokon dostanú do horskej komunity, kde stretnú vlkolačiu čarodejnicu Max. Ak niekto dokáže vyčarovať portál na Mesiac, je to práve ona. Príťažlivosť surovej vlčej mágie je silná, Freddyho láka zostať s Max, zvýšiť svoju moc a získať rešpekt, po ktorom vždy túžil.

Foto: Bontonfilm

Keď však Moopoo, ktorý sa ukrýva v lese s ostatnými psami, náhodou ochutná Maxinu zlú energiu, začne besnieť. Plán visí na vlásku, Freddy sa preto bude musieť rozhodnúť, či dá bokom vlastné ambície, alebo pomôže zachrániť svojho duchovného kamaráta. Práve táto skúška ukáže, či je skutočným vodcom. Bez ohľadu na to, ako vyzerá…

Informačný servis