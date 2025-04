Môže JD Vance zmeniť Ameriku? Trumpov vyvolený, ktorý boduje charizmou aj tvrdými výrokmi - ROZHOVOR

Meno JD Vance možno zatiaľ na Slovensku neznie tak silno ako Donald Trump, no čoskoro sa to môže zmeniť. Viceprezident USA, bývalý republikánsky senátor z Ohia a autor bestselleru Hillbilly Elegy sa dnes čoraz častejšie spomína ako Trumpov potenciálny nástupca.

JD Vance je postava, ktorá čoraz výraznejšie vystupuje v americkej politike. Získava si konzervatívnych voličov najmä svojím ostrým štýlom, ideologickou vyhranenosťou a schopnosťou zaujať jasné postoje v témach, ktoré sú pre pravicu zásadné – od migrácie až po kultúrne vojny.

Niektorí ho označujú za „Trumpovho politického klona“, iní v ňom vidia potenciálneho nového lídra republikánov, ktorý môže pokračovať v Trumpovom odkaze, no s vlastným príbehom.

O momentálne druhej najsilnejšej osobnosti americkej politiky, JD Vanceovi sme sa rozprávali s politológom Kryštofom Kozákom, odborníkom na americkú politiku a transatlantické vzťahy.

JD Vance je relatívne nová tvár v americkej politike. Čím si získal podľa vás pozornosť amerických voličov?

JD Vance sa preslávil svojou knihou, ktorá sa v angličtine volá „Hillbilly Elegy“. Do češtiny to bolo preložené ako „Americká elegie“, kde popisuje svoje detstvo a život v komunite. Vyrastal v Ohiu, ale ide o vylúčené lokality, kde sa ľuďom naozaj darí veľmi zle. Je tam veľký problém s chudobou, nezamestnanosťou, drogami, alkoholom. JD Vance kritizuje to, ako v Amerike niektoré časti krajiny ekonomicky prekvitajú, ale existujú oblasti, ktoré zažívajú sociálne a ekonomické úpadky.

A na základe úspechu tejto knihy, ktorá sa dokonca dočkala filmovej adaptácie na Netflixe – a JD Vance bol jedným z koproducentov tejto adaptácie – sa rozhodol vstúpiť do americkej politiky a kandidovať na senátora za Ohio. Veľmi mu pomohli jeho spojenci zo Silicon Valley, najmä Peter Thiel, ktorý mu na prvú kampaň dal 10 miliónov dolárov. JD Vance sa tak stal senátorom za Ohio.

JD Vance sa silno naviazal na Trumpa, podporil jeho kandidatúru a od tej doby jeho politická hviezda stúpa. Zvažuje ho Trump ako svojho potencionálneho nástupcu?

Pri JD Vanceovi by som určite zdôraznil to, že nie je určite hlúpy. Dokázal napísať zaujímavú knihu, vie pohotovo reagovať aj v televíznych debatách, pôsobí presvedčivo. A je pravda, že v americkej politike viceprezidenti často bývajú najlogickejšími nástupcami prezidenta. Videli sme to napríklad u Busha staršieho, ktorý bol viceprezidentom Ronalda Reagana.

V americkej politike hrá veľkú rolu aj to, že JD Vance je už teraz veľmi známe meno. Jeho výhodou je, že medzi ním a Donaldom Trumpom nie je žiadny dramatický ideový rozdiel – vidia veci podobne, takže je celkom logické, že sa o JD Vanceovi hovorí ako o možnom nástupcovi Donalda Trumpa.

Čiže má asi podobný postoj ako Trump aj k vojne na Ukrajine?

Áno. A je zaujímavé, že JD Vance už počas senátorskej kampane v Ohiu veľmi kritizoval americkú pomoc Ukrajine, chcel ju nejakým spôsobom obmedziť alebo zastaviť. Takže v tomto sa naozaj nelíši. JD Vance už viackrát ukázal, že je ochotný tvrdo vystupovať voči Európe aj voči Ukrajine.

Donald Trump ho dokonca používa ako „útočného psa“, ktorý sa nebojí povedať kontroverzné výroky: kritizuje Ukrajinu, Európsku úniu atď. To sme videli aj v rozhovore so Zelenským.

Viceprezident JD Vance (vpravo) hovorí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským (vľavo) počas jeho stretnutia s prezidentom USA Donaldom Trumpom v Oválnej pracovni Bieleho domu. Washington, 28. február 2025. Foto: SITA/AP

JD Vance bol kedysi kritikom Trumpa, no dnes patrí medzi jeho najvernejších spojencov. Môže mu to v budúcnosti pomôcť alebo ho to skôr obmedzuje?

V Trumpovom okolí je viacero ľudí, ktorí ho kedysi verejne kritizovali. Myslím, že JD Vance kedysi povedal, že Donald Trump má potenciál stať sa americkým Hitlerom. Ale to bolo predtým, než sa osobne poriadne spoznali. A množstvo republikánov, hoci nie všetci, si dokázali s Trumpom vybudovať vzťah – a Trump im mnohé odpustil. Takže si to medzi sebou vyjasnili a nie je vidieť, že by medzi nimi panovalo nejaké napätie.

Vance Trumpa tiež kedysi kritizoval, ale myslím, že mu to až tak neuškodí, pretože v tom čase Trumpa ešte dobre nepoznal. Keď sa lepšie zoznámil s jeho uvažovaním, zistil, že vidia veci podobne. Zároveň JD Vance vníma politiku veľmi ideologicky – nemá rád európsky sociálny štát, ideologicky podporuje pravicové strany v Európe, je vyslovene proti imigrácii, podobne ako Donald Trump. Takže ideologicky „idú na jednej vlne“.

Môže sa JD Vance stať silným prezidentom po Trumpovi, ktorý má sám veľmi silnú pozíciu? Je pravda, že v USA majú silné osobnosti vo voľbách výhodu?

Aj niektorí americkí novinári už písali o tom, že JD Vance môže byť Trumpovým nástupcom. Trump odpovedal, že ho síce rozhodne nepodporil jednoznačne, ale povedal, že je ešte skoro hovoriť, kto to bude, a že uvidíme o tri roky. Je tam teda neistota v tom, ako s tým Trump naloží. Niektorí jeho skalní prívrženci dokonca premýšľajú o tom, ako zariadiť, aby mohol kandidovať tretíkrát – aj keď americká ústava to jasne zakazuje.

JD Vance mal dôležitý prejav, v ktorom sa snažil osloviť kultúrnych konzervatívcov, ktorí chcú okliešťovať vládu, bojovať proti migrantom, proti homosexuálom a iným menšinám.

Zároveň sa snaží udržiavať dobré vzťahy s technofuturistami ako Elon Musk a Peter Thiel zo Silicon Valley, ktorí majú iný pohľad – potrebujú šikovných migrantov pre technologické firmy. Medzi týmito dvoma pólmi v republikánskej strane je veľké napätie. A Vance sa snaží byť tým, kto ich dokáže spojiť – má vzťahy v Silicon Valley aj medzi kultúrnymi konzervatívcami.

Americký viceprezident JD Vance. Foto: SITA/AP

A čo Trumpovi voliči – sú lojálni? Vnímajú Vancea ako niekoho, kto môže pokračovať v jeho odkaze? Čím by si mohol získať ich alebo širší okruh voličov?

Myslím, že je to ešte trochu predčasná otázka, ale bude veľmi dôležité, ako sa k tomu postaví Donald Trump. Trumpova osobnosť bola veľkou súčasťou jeho volebných úspechov. A ak Trump jasne podporí JD Vancea a povie svojim voličom: „Už som starší, ale Vance uvažuje veľmi podobne ako ja,“ tak to bude veľmi silný signál. Ale je dosť možné, že sa mnohé veci nepodaria. Niektorí republikánski voliči sú už teraz frustrovaní, že sa ruší množstvo vládnych programov, napríklad v poľnohospodárstve v republikánskych štátoch.

Ale treba si všimnúť, že po Trumpovi je v rámci republikánskej strany asi najviditeľnejší práve JD Vance. Zatiaľ sa neprofiluje žiadna iná tak výrazná osobnosť, ktorá by bola podobne viditeľná aj na verejnosti.

Čiže ak by ho Trump verejne nepodporil ako svojho nasledovníka, myslíte, že by mal menšiu šancu?

Určite áno. Súčasná podoba republikánskej strany je vo veľkej miere veľmi pro-trumpovská.

Trump dokázal tú stranu výrazne zmeniť a republikáni v Kongrese a Senáte sú vo veľkej miere lojálni k Trumpovi a jeho programu. Ak teda republikánska strana stojí na osobnosti Donalda Trumpa, bude dôležité, koho podporí.

Ak by náhodou podporil niekoho iného než Vancea, mohlo by to byť rozhodujúce v primárkach. Ale pokiaľ ide o výhru v republikánskych primárkach, podpora Trumpa bude mať podľa mňa veľkú symbolickú váhu.