dm tím po prvý krát pobežal 345 kilometrovú trať od Tatier k Dunaju

K Dunaju dobehol na 19. mieste v kategórii zmiešaných tímov.

V sobotu ráno o 7 hodine a 40 minúte vyštartoval z Jasnej aj dm tím, ktorý sa štafetového behu Od Tatier k Dunaju zúčastnil historicky prvýkrát. 12-členný tím bol zložený z 10 zamestnancov z prevádzky, centrály a centrálneho skladu dm, vrátane členky vedenia Zuzany Kleny Kostkovej, 2 externistov a kapitánky tímu, ktorá nebežala, ale robila tímu podporu a starala sa o servis bežcov. Bežalo sa v približne 10-kilometrových úsekoch a každý člen sa tak na trati vystriedal trikrát. Najvyššie prevýšenie bolo 650 metrov v rámci troch úsekov v lokalite Ľupčianska dolina – Železnô, najkratšie etapové úseky mali dĺžku 7,2 kilometra a najdlhší až 11,9 kilometra. K Dunaju na bratislavské Tyršovo námestie dobehla Lucia Petruš Matúšová v nedeľu o 17-tej hodine a pätnástej minúte. Celú trať tak dm tím prebehol za 33 hodín 35 minút a 25 sekúnd a obsadil 19. miesto v kategórii zmiešaných tímov.

„Z tejto skúsenosti si odnášam najmä pocit súdržnosti a tímovosti. Bolo ju cítiť nielen počas samotného behu, ale aj na spoločných tréningoch, keď sme sa od začiatku až do konca vzájomne podporovali. Rovnako na trati bolo cítiť podporu od iných tímov, pomáhali sme si navzájom, podávali si vodu, oblievali sa. Som na seba hrdá, že som to zvládla. Ukázalo sa, že aj keď človek nevládze, no má podporu od ostatných ľudí, dokáže aj nemožné. A preto sa tohto štafetového behu netreba báť zúčastniť, je to skvelý zážitok aj napriek tomu, že je to náročné,“ povedala Zuzana Klena Kostková, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt a dodáva: „Veľmi dôležitou súčasťou nášho tímu boli aj naši šoféri, kolegovia Marcel Blaščák, Tomáš Rimek, Miroslav Klena a nebežiaca kapitánka Katarína Mihálik. Nebolo jednoduché naštudovať si trasu v tak krátkom čase. Medzi niektorými stanoviskami štafety to bolo logisticky náročnejšie, ale napokon sme vďaka nim všetko stíhali. Veľmi pekne ďakujeme aj spoločnosti LeasePlan, ktorá nám zapožičala jedno z dvoch vozidiel Volkswagen Caravelle zdarma.“

Na štart v Jasnej sa v sobotu ráno postavila ako prvá Monika Morihladková. Každý z dm tímu odbehol striedavo tri úseky rozličnej dĺžky a náročnosti, spolu približne 30 kilometrov počas dvoch dní. Najkratšie etapové úseky mali dĺžku 7,2 kilometra, a to zo Žarnovice do Voznice a z Lehníc do Čukárskej Paky. Najdlhší úsek bol z obce Ľubeľa do Ľupčianskej doliny a meral 11,9 kilometra. Výzvy v podobe prevýšení v Nízkych Tatrách 650 m v liptovskom regióne v etape Ľupčianska dolina – Železnô a horského sedla hrebeňa Veľkej Fatry Veľký Šturec, so stúpaním 500 m a klesaním 550 m, vystriedali ešte náročnejšie výzvy spojené s vysokou teplotou na dlhých nechránených rovinách Podunajskej nížiny a Dunajskej hrádze. Prekvapením bol nočný beh, ktorého sa viacerí obávali, či už kvôli orientácii v tme, únave alebo možnej prítomnosti divej zveri, ktorý bol nakoniec vďaka príjemnej teplote pre všetkých osviežením. Všetky behy prebehli bez komplikácií.

Foto: dm//Viktor Hlavatovič

„Najťažší bol pre mňa posledný úsek. Bolo to veľmi náročné, a to najmä kvôli únave a vysokým horúčavám. Musím povedať, že podpora nášho tímu bola neuveriteľná, a keby som bežala sólo, tak už od tretieho kilometra idem krokom. Ale keď som si predstavila, ako každý jeden zo seba vydal maximum a naozaj makal, tak som si povedala, že musím makať aj ja a dobehla som až do cieľa,“ povedala na margo víkendového zážitku členka tímu Michaela Čechová. Ďalší člen tímu Radoslav Gazdarica dodáva: „Ak chce niekto preskúmať svoje limity, tak tento beh je na to výborný. Človek nespí kedy chce, neje kedy chce a musí byť pripravený behať, keď mu povedia.“

Idea zúčastniť sa Od Tatier k Dunaju vzišla v dm minulom roku. Následne bol oslovený tréner Gabriel Švajda, s ktorým od októbra začali členovia tímu prípravu na toto podujatie. Tréningy boli organizované v okolí centrály dm a konali sa 2x mesačne. Boli vyskladané z bežeckej abecedy, výklusov, posilňovacích cvikov, kondičnej prípravy a šprintovania. V rámci prípravy dostali členovia tímu odporúčania aj na výživové doplnky či bežeckú obuv. Každý člen sa, samozrejme, pripravoval aj individuálne. Tréner Gabriel Švajda na margo ich prípravy povedal:

„Som veľmi rád, že som mohol trénovať skupinu úžasných ľudí, ktorí sa niekoľko mesiacov pripravovali na nie ľahké, ale krásne preteky. Prípravu sme začali od bežeckých základov. Postupne sme na tréningoch trénovali rýchlosť, vytrvalosť, silu a techniku nielen na rovine – bežeckom štadióne, ale aj v kopcoch vo vinohradoch. Ani horúčavy či dážď nikoho v trénovaní neodradili. Pozitívny prístup členov dm tímu mi dodával energiu a na každý tréning som sa veľmi tešil. Boli skvelí!“

Foto: dm//Viktor Hlavatovič

dm tím Od Tatier k Dunaju

Katarína Mihálik – nebežiaca kapitánka tímu

Monika Morihlasková – referentka zákazníckej linky

Alena Andočová – asistentka konateľa

Anna Orbanová – referentka nákupu

Radoslav Gazdarica – špecialista podpory používateľov – centrálne systémy

Michaela Čechová – referentka personalistky a miezd

Michal Garbiar – tímlíder skladu – intralogistika

Marek Prochádzka – špecialista informačných systémov v sklade

Eva Tulejová – externista

Anna Halásová – referentka marketingu

Zuzana Klena Kostková – vedúca rezortu Financie a Controlling a informačné systémy | prokuristka

Lucia Petruš Matúšová – oblastná manažérka

Adam Halás – externista

