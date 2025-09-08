Divočina počas mládežníckeho zápasu. Hromadná bitka, tréner škrtil rozhodcu, musela to vyriešiť až polícia - FOTO

V Česku sa futbalový zápas ubral nesprávnym smerom, keď sa zmenil na akýsi bojový šport – tréner škrtil rozhodcu a diváci sa pobili s hráčmi. Zasiahnuť musela polícia.
To všetko sa stalo počas duelu mládežníckej regionálnej ligy, celkovo piatej najvyššej. Stretnutia sa zúčastnili výbery Meziboří a Ervěnice/Jirkov.
Sedemnásťročný rozhodca Dominik Svoboda čelil útoku kouča Lukáša Rusníka po tom, čo udelil červenú kartu hosťujúcemu hráčovi za napadnutie domáceho brankára.
Surová hra
Divoké scény sa začali po 25 minútach hry. Všetko podrobne opísal rozhodca v pozápasovej správe. Spočiatku bolo všetko v poriadku, no spúšťačom bol spomínaný faul na gólmana.
„Surová hra – kopnutie súpera spredu s vystretou nohou a podrážkou kopačky v kolmej polohe, s vysokou intenzitou do oblasti rebier za použitie neprimeranej sily. V dôsledku toho bol brankár domáceho tímu zranený a sanitkou prevezený na urgentný príjem s podozrením na zlomené rebrá a ťažkosti s dýchaním,“ uviedol Svoboda.
Podľa rozhodcu tréner Ervěnice/Jirkov Rusník reagoval na vylúčenie slovnými urážkami a následne fyzickým napadnutím.
1.A třída dorostu. Trenér hostujícího týmu Ervěnice – Jirkov vběhl na hřiště, kde začal škrtit mladého rozhodčího, který měl na ruce zelenou pásku „Začínám/Respekt“.
Poté došlo k rvačce hráčů hostů s diváky, příjezdu policie a pokusu o napadení rozhodčích otcem trenéra hostů.🤦♂️ pic.twitter.com/kdFfyWVWu3
Čo všetko sa odohralo?
Podľa zápasovej správy údajne chytil arbitra za krk a začal ho zo všetkých síl škrtiť. „Ty zmrd jeden, ja ti napálim,“ ďalej opísal incident Svoboda. Keď ho konečne pustil, o niekoľko chvíľ neskôr ho opäť chytil pod krk.
Hráči potom zabránili koučovi ďalej útočiť na rozhodcu. Keď tréner odišiel, arbiter ukončil zápas pre psychické rozrušenie, ktoré súviselo s útokom.
Medzitým vypukla bitka medzi hosťujúcimi hráčmi a domácimi fanúšikmi, najmä rodičmi mladých futbalistov. To všetko sa stalo pred príchodom dvanástich policajtov.
Odsúdili to
Napadnutého rozhodcu potom jeho asistent odviezol do nemocnice. „Povrchové poranenie šije“ je stručný popis zranenia.
„Bolel ma krk a točila sa mi hlava. V nemocnici mi odporučili odpočinok.“ Neskôr arbiter podal trestné oznámenie na útočníka.
Komisia rozhodcov Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) a krajský zväz vydali odsudzujúce vyhlásenia k incidentu. Vecou sa budú zaoberať príslušné orgány.
Nepresné informácie?
Podľa vyhlásenia na sociálnych médiách hosťujúci klub nechce vec komentovať, pokiaľ prebieha vyšetrovanie.
V samotnej správe o zápase sa tím ospravedlnil za to, čo sa stalo. Tvrdí však, že hráč, ktorý bol vylúčený za faul na domáceho brankára, bol pri odchode z ihriska napadnutý domácimi fanúšikmi.
Spomínaný gólman údajne kričal na hosťujúcich priaznivcov: „Vy sku*vení cigáni z Jirkova!“ Klub dodal, že niektoré informácie v správe rozhodcu sú nepresné.
Na záver treba uviesť, že mladý arbiter mal na ruke zelenú pásku, ktorá symbolizuje začiatky rozhodcovskej kariéry, a naznačuje žiadosť o rešpekt od všetkých aktérov na ihrisku i mimo neho.