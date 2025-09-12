Divné americké hry. Česi sú frustrovaní ešte pred začiatkom zápasu Davisovho pohára, Fritz vôbec neprišiel - FOTO

Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
TENIS: Wimbledon - Taylor Fritz (USA)
Víťazná grimasa Američana Taylora Fritza v zápase 1. kola Wimbledonu proti Francúzovi Giovannimu Mpetshimu Perricardovi, ktorý Fritz v pätsetovom boji vyhral 3:2 na sety. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Tenis Tenis z lokality Spojené štáty americké

Stretnutie Davisovho pohára medzi Spojenými štátmi americkými a Českom sa ešte ani nezačalo a už sa oba tábory nešportovo hecujú.

Pri tlačovej konferencii býva zvykom, že sa protivníci postavia vedľa seba, podajú si ruky a urobí sa im spoločná fotografia.

Lenže Jakub Menšík nemal s kým. Jeho súper Taylor Fritz totižto vôbec nedorazil, čo slovenských susedov mierne vyviedlo z miery. Stalo sa to ešte vo štvrtok 11. septembra.

Bola to zásterka?

To však nebolo všetko. Kapitán USA Bob Bryan prezradil, že americká jednotka chýba pre zvýšenú teplotu. „Dúfam, že im (súperom z Česka, pozn.), nebude príliš dusno,“ rypol si.

„Čo dokážem o Fritzovi povedať tento týždeň? Je toho len pramálo. Nebol veľmi vidieť, nebol na oficiálnom žrebe. Neviem, čo to malo znamenať. To však nie je naša starosť. Tou je, aby chlapci predviedli čo najlepší výkon a aby ho hneď Kuba prvý deň zdolal,“ uviedol český kapitán Tomáš Berdych na margo svojho zverenca Menšíka.

O Fritzovej údajnej chorobe si nevie čo myslieť. „Ak je to pravda, tak do zajtrajška mu to určite veľmi nepomôže, nech už podmienky budú akékoľvek. To dusno je také, že neprospeje niekomu, kto je chorý. Možno majú extrémne dobrých doktorov, že ho z toho dostanú, alebo to bola len zásterka, že na ňu neprišiel,“ prezradila bývalá svetová štvorka vo štvrtok podľa webu sport.cz.

Nikto im nič nepovedal. Počas aktívnej kariéry nikdy nezažil, že by sa niekto z nominovaných hráčov nedostavil na žreb.

„Bolo to veľmi zvláštne, že sa Kuba potom nemá ani s kým postaviť na oficiálnu časť, ktorá k tomu patrí. Zaujíma ma to. Chcem sa opýtať človeka z ITF, čo to malo znamenať. V rámci rešpektu voči druhému tímu a z hľadiska športového ducha,“ dodal Berdych.

Tomáš Berdych
Český tenista Tomáš Berdych. Foto: archívne, Claudio Onorati/ANSA via AP.

Množstvo otázok

Prístup usporiadateľov na Floride v Delray Beach je podľa českých tenistov zvláštny.

„Keď si vezmem, ako sa tu správajú. Neviem, čo si o tom myslieť. Taylor k tomu pristupuje tak, ako k tomu pristupujú organizátori. Asi by ho nenominovali, keby bol chorý. Otázok je veľa, ale mali by smerovať iným smerom,“ doplnil Menšík ohľadom svojho protivníka.

Jakub Menšík
Český tenista Jakub Menšík dvíha nad hlavu trofej po víťazstve nad Srbom Novakom Djokovičom vo finále turnaja v Miami v nedeľu 30. marca 2025. Foto: SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell

Úvodný súboj absolvujú Frances Tiafoe a česká jednotka Jiří Lehečka.

