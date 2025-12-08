Princíp „trikrát a dosť“ je nedostačujúci, tvrdí Čentéš a upozorňuje na chýbajúce systémové opatrenia

Novela Trestného zákona„trikrát a dosť“ bez prijatia komplexných opatrení nepostačuje na eliminovanie drobných krádeží. Skonštatoval to vedúci katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v BratislaveJozef Čentéš pre portál Epoch Times Slovensko. Pôvodná úprava platná do augusta 2024 bola podľa neho prísnejšia, keďže už po jednom priestupku sa ďalšia krádež stávala trestným činom.
Sociálne pozadie páchateľov a motivácie
„Navrhovaná novela stanovuje trestnosť priestupkovej recidívy, v prípade dvoch predchádzajúcich postihnutí za obdobný priestupok, kedy tretí priestupok je trestným činom, keď bol spáchaný v období dvanástich mesiacov. V pôvodnej právnej úprave postačovalo postihnutie za jeden priestupok a ďalší obdobný priestupok bol trestným činom,“ objasnil Čentéš.
Na otázku, či sprísnenie sankcií zníži nárast drobných krádeží, odborník na trestné právo uviedol, že drobné krádeže často súvisia so sociálno-ekonomickými problémami, no páchateľmi nie sú len marginalizované osoby. Mnohokrát ide podľa neho o ľudí, ktorí nie sú v situácii, aby takéto činy páchali.
Časový nesúlad dvoch kľúčových noriem
Primárnou podmienkou pre eliminovanie drobných krádeží je podľa Čentéša dosiahnuť stav, aby páchateľ vedel, že je tu hrozba, že jeho delikt bude odhalený a že mu hrozí reálna sankcia. „Samotná novela Trestného zákona však nerieši stav v posilnení orgánov odhaľujúcich tieto delikty (policajti) ani priestupkových orgánov tak, aby boli schopní riadne konať o deliktoch,“ skonštatoval Čentéš.
Zároveň doplnil, že nepovažuje za správne, ak novela zákona o priestupkoch, ktorá má zaviesť drobné obecné služby pri majetkových priestupkoch, nadobudne účinnosť až v máji 2026, zatiaľ čo novela Trestného zákona by mohla byť účinná ešte tento rok. „Ide o veľký časový odstup dvoch súvisiacich noviel zákonov,“ uzavrel Čentéš.