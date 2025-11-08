Fico sa priznal v priamom prenose, že obyvateľov vystavil nárastu kriminality, tvrdí Remišová

Predseda vlády Robert Fico v sobotu v relácii Sobotné dialógy priznal, že súčasná vládna moc zmenami v Trestnom zákone spôsobila zhoršenie bezpečnosti občanov. Tvrdí to predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová.
Fico sa podľa Remišovej priznal
„Robert Fico sa dnes v priamom prenose fakticky priznal, že vystavil obyvateľstvo nárastu kriminality a odkázal svojim kolegom, aby predložili zmeny v trestnom zákone, ktoré situáciu vrátia späť. Fico doslova povedal, že sa čuduje, že sa jeho kolegovia držia novelizácie trestného zákona. Tej novelizácie, ktorú napriek odporu verejnej verejnosti Fico presadil, a to s cieľom pomôcť ujsť spravodlivosti jeho kamarátom,“ uviedla.
Hlasovanie o dôvere vláde bude vtedy, keď to bude príhodné. Prejde to okolo mňa ako vínna muška, povedal Fico
Podľa Remišovej je „šialené“, že súčasná vládna moc si z občanov Slovenska urobila pokusných králikov. „Fico a jeho vláda spôsobili dramatické zhoršenie bezpečnosti obyvateľstva, za čo budú skladať účet najneskôr v najbližších voľbách. Dovtedy však vyzývam ministra Suska a ďalších spolupáchateľov týchto zmien, aby okamžite trestný zákon po ich zásahoch opravili, pretože ľudia nemôžu trpieť pod náporom zločinnosti,“ povedala poslankyňa.
Pripustil zmenu Trestného zákona
Fico v sobotu v relácii Sobotné dialógy prvýkrát pripustil zmenu Trestného zákona, pretože nechce, aby jeho ministri boli neustále za ňu pranierovaní. Opozícia, generálny prokurátor, starostovia a primátori, ale aj podnikatelia totiž poukazujú na nárast krádeží, odkedy koalícia prijala novelu Trestného zákona.
Fico je proti tomu, aby Slovensko hlasovalo za 140 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív pre Ukrajinu
„Pýtal som sa ministra spravodlivosti, ministra vnútra: preboha, prečo sa necháte takto masírovať? Ak sa ukazujú nejaké fakty, že sa niečo deje, tak s tým dôjdite na decembrovú schôdzu a v skrátenom konaní to za tri hodiny vybavíme, keď len o to ide,“ vyhlásil premiér. Zároveň podotkol, že nie je presvedčený o tom, že keby teraz aj zaviedli trest odtínania ruky, tak by to automaticky pomohlo.
„Ale prosím, ak je toto najväčší problém opozície a generálneho prokurátora, nech sa páči, v decembri urobíme rýchlu novelizáciu Trestného zákona a povedzme, kto ukradne Horalku, nech dostane 30 rokov väzenia. Dúfam, že budete všetci spokojní,“ uviedol Fico.