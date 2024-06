Dialóg v mainstreamových médiách sa vrátil na stav pred atentátom, podľa Gedru zmier takto nevyzerá (video)

Dialóg v mainstreamových médiach sa vrátil na stav pred atentátom na premiéra Roberta Fica. Takto zmier nevyzerá. Povedal v nedeľu na tlačovej besede úradu vlády SR Juraj Gedra, vedúci Úradu vlády SR.

Útok na demokraciu

„Prišla výzva, aby sme atentát vnímali ako zrkadlo útoku na demokraciu. V celom politickom spektre sa takto predstavitelia strán vyjadrili. Aby sa už nikdy neopakovala táto situácia,“ uviedol Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany SR.

„Sme štyri týždne po atentáte na premiéra a ako keby niekto zabudol, aj časť spoločnosti aj niektoré média, čo sa tu stalo. Prvá reakcia prišla už minulý týždeň v jednom denníku, že rešpektovať našu vládu je rešpektovať nezmysly. To, čo hovoríme my, je nezmysel,“ povedal Gedra a doplnil, že v denníku v podkaste diskutovali ich novinári o tejto vláde štýlom, ktorý pustil aj na videu.

„Diktatúra debilov“

„Tu není progresívna diktatúra, to je diktatúra, debilov že úplných, že úplných debilov hlúpych.“ zaznelo v podkaste.

Podľa Gedru nadávanie a hecovanie k tomu je ukážkový vzor budovania nenávisti v spoločnosti. Zároveň očakáva, ako sa postavia k týmto vyjadreniam aj opoziční politici a šéfredaktori mainstreamových denníkov.

„Čo bude nasledovať po verbálnych útokoch?“ opýtal sa Gedra. Doplnil, že aj preto sa rozhodli prísť s takouto informáciou, lebo bez toho sa nevieme pohnúť ďalej.

Rešpektovanie iného názoru

„Základom demokracie je rešpektovanie iného názoru. Ale nie súhlasu. Toto musí prestať. Ale je evidentné, že sa nikto nepoučil. Nevšimol som si zmenu práce v novinárskej obci,“ uviedol vedúci úradu vlády SR s tým, že bez ospravedlnenia sa nebude dať posunúť ďalej.

„Myslím si, že to je čistokrvná nenávisť a treba na to reagovať. To sa stalo predvčerom. Som zvedavý, ako sa zachová novinárska obec a čo urobia. Ja chcem veriť, že má význam diskutovať, ale po tomto nie som si istý. Mám pocit, že žijú v bubline. Ale keď toto už robia verejne štyri týždne po atentáte? Uvidíme, čo zajtra tento denník urobí,“ povedal Robert Kaliňák a doplnil, že treba rešpektovať aj iný názor.