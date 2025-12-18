Detstvo bez detstva: Ukrajinské deti v tieni vojny

Bohdan Levčikov by bol typickým tínedžerom, nebyť toho, že stelesňuje tragédiu generácie mladých Ukrajincov po takmer štyroch rokoch ruskej vojny proti Ukrajine. Jeho otec, profesionálny vojak, zahynul pri obrane Charkova. Akoby toho, čím si už prešli, nebolo dosť, jeho matke Iryne nedávno diagnostikovali rakovinu maternice v treťom štádiu.
Bohdan už vo svojom zničenom rodnom meste Balaklija, ktoré leží v Charkovskej oblasti, nepozná nikoho vo svojom veku. Mesto bolo od marca do septembra 2022 okupované ruskou armádou. Balaklija sa nachádza približne 70 kilometrov od frontovej línie a zostáva terčom pravidelného ruského ostreľovania.
Celá Bohdanova výučba prebieha online a jeho každodenný život pravidelne prerušujú letecké poplachy. Jeho chorá mama nezvláda zísť deväť poschodí do pivnice, preto si počas poplachov rozkladajú matrac v malej chodbe, jedinej miestnosti bez okna.
Podzemné školy
Takmer milión mladých Ukrajincov stále žije v akomsi nekonečnom lockdowne a absolvuje celú alebo časť výučby online. Najprv prišla pandémia v marci 2020, potom invázia. Spolu je to šesť rokov, počas ktorých deti trávia väčšinu času pri počítači, či už pri učení alebo oddychu. Túto izoláciu obzvlášť výrazne pociťujú v Charkovskej oblasti, ktorá hraničí s Ruskom a je terčom každodenných útokov. Podľa webovej stránky saveschools.in.ua bolo v oblasti zničených alebo poškodených približne 843 vzdelávacích zariadení, čo predstavuje pätinu celkového počtu v krajine.
Ukrajinské deti končia v tábore v Severnej Kórei
Čoraz viac detí v Charkove navštevuje podzemné školy. Štrnásťročná Jevhenalina Tuturiková od septembra navštevuje jednu z nich, niekoľko metrov pod zemou, bez prirodzeného svetla. Deti trávia v bunkroch len polovicu vyučovania, aby sa uvoľnil priestor pre ďalších, zvyšok hodín absolvujú online. Podľa predstaviteľov mesta bude mať Charkov do konca roka otvorených desať podzemných škôl.