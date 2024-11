Deti našli po štyroch dňoch telo mŕtveho muža. Mladší sa smiali na tom, že ho zjedli potkany, hovorí Norbert

Štyri dni nikomu nechýbal. V jednej z unimobuniek v Dunajskej Strede našli deti telo 74-ročného muža, ktoré už obhrýzali potkany. O prípade informovala TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk.

Síce sa v danej lokalite pozná každý s každým, nikto ho nehľadal. Na miesto okamžite privolali záchranárov aj políciu, muž však nejavil známky života.

„Žiaľbohu, stalo sa čo sa stalo. Je to poľutovania hodný prípad, pretože prevádzkujeme aj komunitné centrum pre marginalizovanú rómsku skupinu. Tam okolo 350 ľudí žije na Kračianskej ceste, a preto hovorím, že každý každého pozná, aj sú priatelia, aj rodina, prečo to skôr nezistili, to je problém,“ uviedol primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájs.

Nezvestnosť muža nenahlásili ani Miestnej občianskej a preventívnej službe, ktorá tu pôsobí. „Smiali sa na celom. Považovali to za humorné, že ho začali jesť potkany. Neviem, čo na tom môže byť smiešne. Tí starší sa čudovali, a tí mladší sa smiali na tom, že ho zjedli potkany, akoby sa nič nestalo, bežná smrť,“ hovorí Norbert Katona, ktorý pracuje pre Miestnu občiansku a preventívnu službu.

Hoci sa snaží mesto pravidelne robiť deratizáciu, nepomáha to a hlodavcov neubúda. Lekár zároveň vylúčil cudzie zavinenie a bola nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.