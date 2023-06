Demokrati zbierajú podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolaniu Kollára, potrebujú ich ešte menej ako desať

Strana Demokrati zbiera podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej chce odvolať predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) za to, že zbil svoju bývalú partnerku. Aktuálne majú 22 podpisov, potrebuje ich tridsať.

Výzva od strany Demokratov

Pod návrh na zvolanie schôdze sa podpísalo 17 poslancov za stranu Demokrati, poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek, dvaja z hnutia OĽaNO a priatelia a dvaja poslanci z klubu strany Sloboda a Solidarita (Ján Benčík, Tomáš Lehotský). Demokrati vyzývajú všetkých poslancov, aby dali stranícke záujmy bokom a prestali kalkulovať, ale aby urobili to, čo je správne.

„Ženy sa nebijú. Nikdy. Nie je to normálne a nie je to ani akceptovateľné. A tento signál musíme vyslať opäť do našej spoločnosti,“ povedala v utorok na tlačovej konferencii Andrea Letanovská, ktorá je jednotkou na kandidátke Demokratov pre septembrové parlamentné voľby. Dodala, že je 30 rokov lekárkou a nepozná situáciu, pri ktorej sa život zachraňuje fackami.

Násilie nie je riešením

„Každý fyzický, ale aj verbálny útok na ženu je hulvátstvo. Nie je to frajerina, ale prejav slabosti a zbabelosti,“ podčiarkla. Pripomenula, že pred šiestimi dňami vyzvali na tlačovej konferencii na odstúpenie Borisa Kollára, ktorý zbil ženu a povedal, že by to spravil opäť. Odvtedy sa neudialo nič.

„Keď Boris Kollár neprevezme svoju zodpovednosť, tak sa toto násilie opečiatkuje a podpíše sa, že je to v poriadku, keď si to žena ‚zaslúži‘,“ doplnila Dorota Nvotová zo strany Demokrati. Prosí politikov, aby zobrali do úvahy to, že teraz vysielajú signál všetkým týraným a bitým ženám.

Prijatie Istanbulského dohovoru

Poslankyne strany SaS Mária Kolíková, Vladimíra Marcinková a Jana Bittó Cigániková navrhujú, aby predmetom mimoriadnej schôdze parlamentu nebol len návrh na odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu parlamentu. Navrhujú tiež, aby parlament požiadal vládu vykonať všetky kroky potrebné k ratifikácii Istanbulského dohovoru.

„Navrhujú prekryť túto závažnú témou, ktorú sme priniesli a o ktorej chceme hovoriť, ďalšou veľmi konfliktnou témou, ktorá môže byť rozbuškou – Istanbulský dohovor. Vytvoríme zase priestor pre hádku a chaos, v ktorom zaniknú všetky podstatné veci,“ domnieva sa Letanovská.