Demokratická krajina a život musí ísť ďalej, podľa Pellegriniho atentátnici a teroristi nemôžu paralyzovať chod štátu

Podľa zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho by bolo správne vyslať signál, že atentátnici alebo teroristi, či tí, ktorí sa vyhrážajú bombovými útokmi, nemôžu paralyzovať fungovanie štátu.

Prerušenie rokovania parlamentu

Inak by to bolo akoby potvrdením, že toto je recept na paralyzovanie krajiny. Pellegrini to uviedol v relácii televízie TA3 Mimoriadna téma dňa. Národná rada (NR) SR nemôže podľa neho vyslať signál, že ak niekto nesúhlasí s legislatívou, ktorá je v nej prejednávaná, tak stačí postreliť niekoho z poslancov či členov vlády.

Reagoval tak na otázku týkajúcu sa prerušenia rokovania parlamentu, pričom jeden z koaličných partnerov, Slovenská národná strana, nástojí na tom, že legislatívne procesy v parlamente, ktoré sa týkajú napríklad zmien vo verejnoprávnom telerozhlase či medveďov, neznesú odklad. Rokovanie NR SR je momentálne prerušené do utorka 21. mája, a to v kontexte atentátu na premiéra Roberta Fica.

Fungovanie vlády

Pellegrini sa v relácii obdobným spôsobom vyjadril i na margo fungovania vlády. Ak by sa nechala paralyzovať atentátom, myslí si, že by to bol zlý signál smerom k spoločnosti. Vládny kabinet teraz podľa neho musí ukázať, že je schopný viesť krajinu aj naďalej a nenechá sa zastrašiť atentátom na premiéra.

„Takto nemôže fungovať demokratická krajina. Demokratická krajina a život musí ísť ďalej,“ prízvukoval.

Dôstojné hlasovanie, nie bulvárna diskusia

Parlament by mal podľa neho pracovať i naďalej, poznamenal, že nejde len o zmienené zákony, ale sú tam i ďalšie neprerokované návrhy. Dodal, že by národná rada pod vedením podpredsedu Petra Žigu (Hlas-SD) mala skôr nájsť spôsob, ako dané zákony prerokovať dôstojne.

„Aby poslanci vyjadrili svoj názor hlasovaním, a možno menej v týchto dňoch expresívnymi nadávkami, urážkami, alebo bez takej tej už bulvárnej diskusie, ktorej sme častokrát v parlamente svedkami,“ vyjadril sa.

Myslí si, že by to tiež mohlo vyslať signál k verejnosti, že je možné argumentovať a hlasovaním prejavovať svoj postoj, no urážky a eskalovanie diskusie nie sú potrebné.