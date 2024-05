Pellegrini a Čaputová sa s predstaviteľmi politických strán stretnú 21. mája, pre spoločnosť chcú sformulovať posolstvo

Avizované stretnutie zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho a úradujúcej prezidentky Zuzany Čaputovej s predstaviteľmi politických subjektov by sa malo uskutočniť v utorok 21. mája.

Signál solidarity a zmierenia

Pellegrini to uviedol v relácii televízie Ta3 Mimoriadna téma dňa. Dodal, že na stretnutí chcú politických predstaviteľov požiadať o to, aby spoločnosti vyslali signál solidarity a zmierenia.

„Nejde o to, že by sa politické strany mali ako keby zbratať, alebo prestať súperiť politicky. To od nich nikto neočakáva. Ale v týchto vyhrotených časoch by bolo fajn, keby tento signál okrem zvoleného prezidenta a úradujúcej prezidentky vyslala aj širšia politická garnitúra na Slovensku,“ vysvetlil. Opätovne zdôrazňoval potrebu zjednotenia a upokojenia národa.

Náročné stretnutie

Na margo stretnutia politických predstaviteľov pripustil, že to bude zrejme náročné, nechce ich postaviť pred hotovú vec, zároveň nechce, aby išlo o stretnutie len pre stretnutie. Čaputovej navrhol, aby sformulovali posolstvo, ktoré by vyjadrovalo ich jednotný postoj k hodnotám a k odmietnutiu nenávisti.

„Chceme najprv na tomto texte pracovať, potom ho politickým stranám predložiť a požiadať, či by svojou účasťou na stretnutí vlastne prejavili súhlas so znením tohto textu,“ vysvetlil a zdôraznil, že by daný text nemal byť politicky ladený.