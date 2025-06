Demokrati neveria slovám Šutaja Eštoka. O predvolaní Naďa podľa nich Európska prokuratúra nerozhodla – VIDEO

Demokrati neveria, že o predvolaní Naďa rozhodla Európska prokuratúra. Vyhlásil to Juraj Šeliga (Demokrati) na stredajšej tlačovej besede. To, čo sa stalo ráno je podľa neho absolútnym škandálom a ukážkou toho akým spôsobom je polícia zneužívaná na politický súboj.

„Je absolútne šialené, že Jaroslav Naď, ktorý je predseda Demokratov, strany, ktorá je tvrdým kritikom vládnej koalície, oznámi verejnosti, že ide do Kanady, oznámi to opakovane a verejne, dokonca urobí livestream z Kanady a dnes ráno polícia príde búchať na jeho dvere,“ uviedol Šeliga. Ako zdôraznil, vedelo sa, že Naď sa nachádza mimo SR, no traja príslušníci Policajného zboru mu aj tak prišli búchať na dvere.

Podľa Demokratov išlo len o politické divadlo

„Čo to bolo? Bolo to obyčajné sprosté PR, ktoré potrebuje vládna koalícia, aby prekryla stav krajiny. Potrebuje verejnosti podhodiť niekoho, v tomto prípade Naďa a Demokratov, že pozrite, konečne to začalo, konečne ich ideme zatvárať,“ povedal Šeliga s tým, že to, čo teraz koalícia predvádza, je snaha zastrašovať a ukazovať voličom, že niečo robia.

„Ja sa pýtam, keď teda vedeli, že Naď je v Kanade, či nemohli poslať žltý lístok. Čo tam skúšali urobiť tí policajti? Čo si mysleli, že sa stane? Kolujú tu reči a púšťa ich minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), že to Európska prokuratúra rozhodla o tom, že Naďa treba isť ráno predvolať. Neverím tomu,“ vyhlásil Šeliga s tým, že ak by aj mala Európska prokuratúra nejaké otázky, nemajú problém jej ich zodpovedať. Minister vnútra sa vyjadril, že polícia plní pokyny Európskej prokuratúry v súvislosti s tímom Darca.

Šeliga: Nešlo o vyšetrovanie, ale o demonštráciu sily

„Ale ja si nemyslím, že Európska prokuratúra povedala, že choďte pred dom Jara Naďa, ktorý je mimo územia SR a urobte tam cirkus. To, čo potrebujú dnes, je ukázať a demonštrovať silu,“ doplnil Šeliga a podotkol, že ak daní policajti naozaj nevedeli verejne známu informáciu, a teda to, že Naď je v Kanade, tak by sa mali „vykašľať“ na robotu a odísť do civilu.

„Tento prípad ukazuje, že majú krv v očiach a chcú zničiť Demokratov,“ dodal Šeliga s tým, že Naď svoju dovolenku so synom rušiť nebude, a keď sa vráti na Slovensko, tak bude súčinný orgánom činným v trestnom konaní. Šeliga dodal, že Demokrati sú hrdí na to, že Naď, bývalý premiér Eduard Heger a vtedajšia vláda pomohli Ukrajine, ktorá sa bráni voči ruskej agresii.

Michal Kiča (Demokrati) upozornil, že Naď je prvým ministrom členského štátu EÚ a NATO, ktorý čelí pokusu o vyšetrovanie a zadržanie zo strany orgánov činných v trestnom konaní pre pomoc Ukrajine. „Dávame to do kontextu s krokmi tejto vládnej koalície, ktorá systematicky podkopáva nielen pomoc Ukrajine ale aj členstvo v NATO a EÚ. Pre Demokratov je pomoc Ukrajine a členstvo v EÚ a NATO prioritou,“ zdôraznil Kiča.

Galko: Nešlo o spravodlivosť, ale o zastrašovanie

Ľubomír Galko (Demokrati) zopakoval, že Európska prokuratúra sa ešte nevyjadrila, ale Demokrati sú presvedčení, že Európska prokuratúra nevydala príkaz k tomu, aby bol Naď a iné osoby zadržané. „V tomto sme si absolútne istí. Všetko to, čo sa dnes ráno udialo, bola úbohá demonštrácia sily, akt zastrašovania voči strane Demokrati, voči Naďovi, voči jeho rodine a voči ľuďom, ktorí strane Demokrati fandia. Toto všetko spískal Šutaj Eštok, o ktorom som presvedčený, že zneužíva svoju funkciu,“ uviedol Galko a vyzval všetkých slušných policajtov, aby sa nenechali zneužiť na politické účely. „Hodia vás cez palubu,“ uzavrel.

Polícia vstredu ráno chcela zadržať exministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati), ktorý sa aktuálne nachádza na dovolenke v Kanade. Informoval o tom Denník N, ktorému informáciu potvrdili dva zdroje. Ako Denník N ďalej informoval polícia zadržala bývalého šéfa štátnej zbrojovky Konštrukta-Defence Alexandra Gurského a snaží sa zadržať aj bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Petra Kozáka. Policajná akcia sa týka darovania vojenskej techniky na Ukrajinu.