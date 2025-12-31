Debutant Hood je už vo štvrťfinále a opäť bližšie k otvoreniu Čínskej reštaurácie - VIDEO

Štvrťfinále majstrovstiev sveta v šípkach bude bez svetovej trojky, ale v najlepšej osmičke nechýba hráč, ktorému pred šampionátom v Londýne patrila až 86. priečka.
Inými slovami o medaily nezabojuje trojnásobný majster sveta Holanďan Michael van Gerwen, ale svoj životný úspech už teraz dosiahol Justin Hood.
Tridsaťšesťročný Van Gerwen zostal v osemfinále na štíte 55-ročného Garyho Andersona, podľahol mu 1:4. Šampión z rokov 2015 a 2016 Anderson postúpil do osmičky prvýkrát po štyroch rokoch. Víťaz mal priemer odhodov 99 a jedenásťkrát dosiahol maximum, čiže 180 bodov.
„Necítil som sa dobre, lebo proti Van Gerwenovi nemôžete len tak myslieť na víťazstvo. Keď ma predtým naposledy Michael zdolal na tomto fóre, myslel som na tretí titul majstra. Teraz radšej na to nemyslím, ale ak sa dostanem až do finále, budem veľmi spokojný,“ vyhlásil Anderson podľa webu PDC World Championship.
Anderson sa vo štvrťfinále stretne s Hoodom, ktorý sa počas svojej spanilej jazdy turnajom stihol stať miliáčikom publika v Alexandra Palace. Po suverénnom víťazstve nad Severným Írom Joshom Rockom 4:0 sa Hood prvýkrát v kariére dostal do najlepšej päťdesiatky rebríčka PDC Darts.
V zápase uzavrel prvých 11 svojich doublov. Prvýkrát to nezvládol, až keď zatváral zo 143 na víťazstvo v zápase. To sa mu napokon podarilo až na piaty pokus. Ľavák Hood debutuje na svetovom šampionáte a dosiaľ nič veľké v šípkach nevyhral.
„Nikdy predtým som nezažil takú atmosféru a ľudí, ktorí skandujú moje meno. Je to ten najúžasnejší pocit. Užívam si to veľmi a chcem, aby to ešte chvíľu pokračovalo,“ cituje BBC Sport 32-ročného rodáka zo Somersetu.
Hood sa pred začiatkom MS vyjadril, že si chce otvoriť čínsku reštauráciu, ale nebol si istý, či mu na to budú stačiť odmeny zo svetového šampionátu. Momentálne má ako štvrťfinalista istotu odmeny 100-tisíc libier.