De la Fuente nepripúšťa konflikt s Flickom v súvislosti so situáciou okolo mladíka Yamala

Tréner španielskej reprezentácie zdôraznil, že priorita je kvalifikácia na MS. Vysvetlil tiež situáciu so zranením mladého hráča.
Lamine Yamal
Lamine Yamal spôsoboval francúzskej obrane veľké problémy. Foto: SITA/AP
Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente vyhlásil, že medzi ním a trénerom FC Barcelony Hansim Flickom nie je žiadny konflikt, napriek kritike kouč Kataláncov na adresu národného tímu ohľadom zaobchádzania s mladíkom Laminom Yamalom.

Osemnásťročný krídelník nastúpil v stredu po zranení slabín v zápase „blaugranas“ proti francúzskemu Parížu Saint-Germain 1:2. „Nie je medzi nami žiadny konflikt. Bol som prekvapený jeho vyjadreniami, pretože bol tréner národného tímu a očakával som od neho empatiu,“ povedal De la Fuente po oznámení nominácie na októbrové zápasy proti Gruzínsku a Bulharsku v boji o MS 2026.

„Máme pred sebou dve veľmi dôležité stretnutia, hráme o postup na majstrovstvá sveta. Zdá sa, že Flick je v pozadí, ale pre nás je dôležité len to, že hráme o MS. Ostatné nie je podstatné. Každý povedal, čo chcel, a tým to skončilo,“ doplnil kormidelník španielskej reprezentácie.

Flick v septembri uviedol, že s De la Fuentem krátko komunikoval cez SMS, no ich komunikácia by sa mohla zlepšiť. De la Fuente dodal, že po zápase cítil Yamal istý diskomfort, no on sám údajne „nikdy nehral bez nepohodlia“. „Situáciu vysvetlil lekársky tím a či po zápase cítil nepohodlie? Neviem o tom,“ zhodnotil španielsky kouč.

Španielsko bude v októbrových zápasoch kvalifikácie o postup na MS bez Nica Williamsa aj Daniho Carvajala, zatiaľ čo Álvaro Morata nebol nominovaný pre slabý štart sezóny vo farbách talianskeho Coma.

Nico Williams si zranil slabiny v septembrovom zápase proti Turecku a klub požiadal o obmedzenie jeho herného času. „Riziko v športe vždy existuje. Ak hrá v klube, prijíma tieto riziká. Ide o bežné situácie,“ dodal De la Fuente.

Španielsko vedie E-skupinu so šiestimi bodmi po dvoch zápasoch a v októbri nastúpi doma proti Gruzínsku a Bulharsku.

