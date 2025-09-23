Gavi podstúpil operáciu menisku, FC Barcelona potvrdil aj zranenie Fermína Lópeza

Dvojica stredopoliarov sa pridala k ďalším zraneným, mimo hry sú aj Lamine Yamal, Alejandro Balde a brankár Marc-André Ter Stegen.
Mladý španielsky futbalový stredopoliar Gavi podstúpi operáciu menisku po tom, čo konzervatívna liečba nezabrala. Dvadsaťjedenročný záložník nehral od konca augusta pre problémy s kolenom a jeho klub FC Barcelona potvrdil, že v utorok podstúpil artroskopiu.

Ide o to isté koleno, v ktorom Gavi v roku 2023 utrpel natrhnutie predného krížneho väzu a ďalšie zranenie menisku. Po víkendových intenzívnych športových testoch sa vedenie „blaugranas“ rozhodlo pre operáciu, aby zabezpečilo čo najlepšiu rekonvalescenciu a návrat do súťažného diania.

Gaviho predchádzajúca operácia z novembra 2023 vyradila mladíka na rok. Klub zatiaľ neuviedol, kedy by sa teraz mohol vrátiť na súťažné trávniky.

FC Barcelona zároveň potvrdil zranenie Fermín López, ktorý nastúpil na polhodinku pri nedeľňajšom ligovom triumfe 3:0 nad Getafe. Tento stredopoliar utrpel svalové zranenie v oblasti bedra a bude mimo hry približne tri týždne.

Gavi a López sa tak pridávajú k ďalším zraneným hráčom – absentujú aj Lamine Yamal, Alejandro Balde a brankár Marc-André Ter Stegen.

