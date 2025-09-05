Dcéru nacistu obvinili z ukrývania umeleckých diel ukradnutých počas druhej svetovej vojny

Dcéra a zať nacistu, ktorý počas druhej svetovej vojny ukradol umelecké artefakty európskym Židom, boli vo štvrtok v Argentíne v rámci súdneho procesu obvinení z ukrývania viacerých diel, vrátane 22 obrazov francúzskeho maliara Henriho Matisseho.
Pár sa dostal do centra pozornosti po tom, čo sa minulý mesiac v inzeráte na predaj nehnuteľnosti v Argentíne objavil obraz zo 17. storočia, ktorý bol ukradnutý holandskému zberateľovi umenia, no následne opäť zmizol.
Obraz „Portrét dámy“ od talianskeho barokového maliara Giuseppeho Ghislandiho bol nezvestný takmer osem desaťročí, kým nebol zachytený na fotografii v dome dcéry nacistu Friedricha Kadgiena, ktorý po vojne ušiel do Argentíny a zomrel tam v roku 1978.
V Argentíne zadržali dcéru nacistu a jej manžela, dôvodom je ukradnutý obraz židovského zberateľa
Polícia začala vyšetrovanie a uskutočnila niekoľko prehliadok v snahe nájsť obraz, pričom našla 22 diel od Matisseho zo 40. rokov 20. storočia a ďalšie diela, ktorých pôvod ešte nie je známy.
Umelecké diela boli nájdené v prímorskom letovisku Mar del Plata v nehnuteľnosti, ktorú vlastnia členovia Kadgienovej rodiny.
Dcéra Patricia Kadgien (58) a jej 60-ročný manžel nakoniec odovzdali obraz Ghislandiho a vo štvrtok sa postavili pred súd, kde boli obvinení z „ukrývania“, uviedli prokurátori.
Obraz „Portrét dámy“ bol súčasťou rozsiahlej zbierky Jacquesa Goudstikkera, ktorý zomrel počas úteku z Holandska v roku 1940 po nacistickej invázii. Podľa argentínskych médií má obraz v súčasnosti hodnotu približne 50-tisíc dolárov.
Zamestnanci súdu v Buenos Aires objavili nacistické spisy v debnách od šampanského
Najvyšší nemeckí predstavitelia počas druhej svetovej vojny, vrátane zakladateľa Gestapa Hermanna Göringa, si rozdelili Goudstikkerovu zbierku a Kadgien, ktorý bol finančným poradcom Adolfa Hitlera, mal na starosti presun lupu do Južnej Ameriky.
Po vojne holandský štát získal späť približne 300 diel zo zbierky, z ktorých väčšina bola vrátená dedičom Goudstikkera, no mnohé diela zostávajú roztrúsené po celom svete.
Po druhej svetovej vojne ušli tisíce nacistov cez Atlantik do Južnej Ameriky a mnohí našli útočisko v Čile a Argentíne.