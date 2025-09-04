V Argentíne zadržali dcéru nacistu a jej manžela, dôvodom je ukradnutý obraz židovského zberateľa

Argentínska polícia vyšetruje dcéru a zaťa zosnulého nacistu po tom, čo sa obraz zo 17. storočia, ukradnutý holandskému židovskému zberateľovi umenia Jacquesovi Goudstikkerovi počas druhej svetovej vojny, objavil na fotografii v inzeráte na predaj domu v prímorskom letovisku Mar del Plata a následne zmizol.
Obraz, pravdepodobne „Portrét dámy“ od talianskeho barokového umelca Giuseppeho Ghislandiho, bol identifikovaný holandským denníkom AD na fotografii domu na predaj.
Obraz v dome Hitlerovho finančného poradcu
Goudstikker, významný obchodník s dielami talianskych a holandských majstrov 16. a 17. storočia, zomrel počas úteku z Holandska v roku 1940, keď nacistické Nemecko napadlo krajinu, a jeho zbierka bola vyrabovaná.
Obraz sa nachádzal v dome Friedricha Kadgiena, finančného poradcu Adolfa Hitlera, ktorý mal na starosti presun nacistickej koristi do Južnej Ameriky. Kadgien zomrel v Argentíne v roku 1978.
Po zverejnení článku v denníku AD obraz zmizol, pričom do pátrania sa zapojili tiež Interpol a argentínska federálna polícia. Dcéra Kadgiena a jej manžel boli umiestnení do domáceho väzenia na tri dni a čelia obvineniam z ukrytia obrazu. Podľa argentínskeho denníka La Nación trvajú na tom, že sú právoplatnými vlastníkmi diela, ktoré zdedili.
Goudstikkerovi dedičia sú odhodlaní získať späť obraz, ktorý je zapísaný v medzinárodnom registri nezvestných umeleckých diel.
Právnik Kadgienovej dcéry uviedol, že dvojica bude spolupracovať s úradmi, no prokuratúra potvrdila, že obraz zatiaľ nebol odovzdaný. Počas doterajších štyroch prehliadok nehnuteľností dielo nenašli.
Vyšetrovatelia skonfiškovali ďalšie dve umelecké diela z domu inej dcéry Kadgiena. Tie pravdepodobne pochádzajú z 19. storočia a budú analyzované, či súvisia s ukradnutými dielami počas druhej svetovej vojny.
Po vojne holandský štát získal späť približne 300 diel z Goudstikkerovej zbierky, z ktorých väčšina bola vrátená dedičom. Mnohé ďalšie diela však zostávajú roztrúsené po celom svete.