V Argentíne zadržali dcéru nacistu a jej manžela, dôvodom je ukradnutý obraz židovského zberateľa

Argentínska polícia vyšetruje dcéru a zaťa zosnulého nacistu po tom, čo sa obraz zo 17. storočia, ukradnutý holandskému židovskému zberateľovi umenia Jacquesovi Goudstikkerovi počas druhej svetovej vojny, objavil na fotografii v inzeráte na predaj domu v prímorskom letovisku Mar del Plata a následne zmizol.

Obraz, pravdepodobne „Portrét dámy“ od talianskeho barokového umelca Giuseppeho Ghislandiho, bol identifikovaný holandským denníkom AD na fotografii domu na predaj.

Obraz v dome Hitlerovho finančného poradcu

Goudstikker, významný obchodník s dielami talianskych a holandských majstrov 16. a 17. storočia, zomrel počas úteku z Holandska v roku 1940, keď nacistické Nemecko napadlo krajinu, a jeho zbierka bola vyrabovaná.

Obraz sa nachádzal v dome Friedricha Kadgiena, finančného poradcu Adolfa Hitlera, ktorý mal na starosti presun nacistickej koristi do Južnej Ameriky. Kadgien zomrel v Argentíne v roku 1978.

Po zverejnení článku v denníku AD obraz zmizol, pričom do pátrania sa zapojili tiež Interpol a argentínska federálna polícia. Dcéra Kadgiena a jej manžel boli umiestnení do domáceho väzenia na tri dni a čelia obvineniam z ukrytia obrazu. Podľa argentínskeho denníka La Nación trvajú na tom, že sú právoplatnými vlastníkmi diela, ktoré zdedili.

Goudstikkerovi dedičia sú odhodlaní získať späť obraz, ktorý je zapísaný v medzinárodnom registri nezvestných umeleckých diel.

Holandsko získalo späť asi 300 diel

Právnik Kadgienovej dcéry uviedol, že dvojica bude spolupracovať s úradmi, no prokuratúra potvrdila, že obraz zatiaľ nebol odovzdaný. Počas doterajších štyroch prehliadok nehnuteľností dielo nenašli.

Vyšetrovatelia skonfiškovali ďalšie dve umelecké diela z domu inej dcéry Kadgiena. Tie pravdepodobne pochádzajú z 19. storočia a budú analyzované, či súvisia s ukradnutými dielami počas druhej svetovej vojny.

Po vojne holandský štát získal späť približne 300 diel z Goudstikkerovej zbierky, z ktorých väčšina bola vrátená dedičom. Mnohé ďalšie diela však zostávajú roztrúsené po celom svete.

