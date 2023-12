Darujte hudbu a využite kupón PF24

Milí abonenti a návštevníci koncertov, je tu opäť Advent, jedno z najkrajších období roka. Zhon z prípravy na blížiace sa Vianoce aspoň na malú chvíľu vymeňte za krátke zastavenie sa, či meditáciu. To vám ponúkajú chvíle v koncertných sálach Slovenskej filharmónie na decembrových adventných a sviatočných koncertoch, ktoré vyvrcholia na Silvestra a Nový rok. Tento jedinečný pocit môžete darovať aj svojim blízkym a potešiť ich originálnym darčekom – zakúpením darčekovej poukážky alebo vstupeniek na koncerty 75. sezóny Slovenskej filharmónie (január – jún 2024). Od 6. – 31. decembra si môžete uplatniť zľavu 25% s kódom PF24 pri zakúpení vstupeniek na vybrané januárové koncerty – symfonické dvojice (11. a 12. 1. alebo 25. a 26. 1. 2024) v Pokladnici Slovenskej filharmónie, ktorá je otvorená v pracovné dni od 12.00 – 18.00 alebo online z pohodlia domova na filharmonia.sk. Darujte tento rok HUDBU vašim blízkym a nalaďte sa spoločne na Slovenskú filharmóniu! Zostaňte nám verní aj v roku 2024.

Želáme vám šťastné, veselé a hudobné Vianoce!

PF24

11. /12. / 01. 2024 / štvrtok / piatok

Koncertná sieň SF, 19.00

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

DANIEL RAISKIN dirigent

LUKÁŠ VONDRÁČEK klavír

Alfred Schnittke Polyfonické tango

Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pre klavír a orchester č. 21 C dur, KV 467

Edward Hagerup Grieg Symfónia c mol

25. / 26. / 01. 2024 / štvrtok / piatok

Koncertná sieň SF, 19.00

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

MARTIN LEGINUS dirigent

MILAN PAĽA husle

Ernő von Dohnányi Koncert pre husle a orchester č. 2 c mol, op. 43

Antonín Dvořák Symfónia č. 7 d mol, op. 70

V ponuke sú aj ďalšie januárové koncerty. Klavírny recitál Joanny Sochackej v utorok 16. januára o 19.00. Mladá poľská klaviristka prinesie do Malej sály Slovenskej filharmónie ojedinelý repertoár. Predstaví tvorbu ženských autoriek. Diela priekopníčky Fanny Mendelssohn sa skĺbia so sonátami významnej poľskej autorky Grażyny Bacewicz. Súčasnú tvorbu pre klavír predstaví dielom mladej ukrajinskej skladateľky a klaviristky Anfisy Bobylovej. Vo štvrtok 18. januára o 19.00 sa k nášmu orchestru opäť vráti mladý český dirigent so sľubne sa rozvíjajúcou medzinárodnou kariérou Jiří Rožeň. Sólistom večera bude český violončelista Petr Nouzovský, v ktorého interpretácii zaznejú Variácie na rokokovú tému pre violončelo a orchester Piotra Iľjiča Čajkovského. Program doplní predohra Straka Zlodejka Gioacchina Rossiniho a suita z baletu Daphnis a Chloe č. 1 a č. 2 Maurica Ravela, ktorá zaznie spolu so Slovenským filharmonickým zborom v naštudovaní zbormajstra Jana Rozehnala. Januárový koncert Slovenského komorného orchestra jeho členovia už tradične venujú svojmu zakladateľovi prof. Bohdanovi Warchalovi. Koncert Hommage à Bohdan Warchal je na programe v nedeľu 28. januára o 16.00. Po boku komorného orchestra sa predstaví slovenský violončelista dlhodobo žijúci v Japonsku Ľudovít Kanta, ktorému bolo v roku 2023 udelené japonské štátne vyznamenanie – Rád vychádzajúceho slnka. Milovníkov starej hudby určite poteší úvodný koncert cyklu Stará hudba, v utorok 30. januára o 19.00, na ktorom sa predstaví súbor Il cuore barocco s umeleckým vedúcim Petrom Zelenkom a sólistkou Michaelou Kuštekovou naštudujú Händlovu kantátu Agrippina condotta a morire. Je hudobným zobrazením príbehu matky rímskeho cisára Nera, ktorú na smrť odsúdi vlastný syn. Hudba zachytáva Agrippininu cestu na popravisko. Súbor zložený z mladých hudobníkov hrá na dobových nástrojoch, respektíve ich verných kópiách, vďaka čomu sa interpretačne čo najvernejšie približuje niekdajšiemu barokovému zvuku ansámblov.

