Dankova SNS predstavila svoju kandidátku, na piatom mieste má Tarabu a v prvej 30 je aj Šimkovičová

Slovenská národná strana (SNS) predstavila svoju kandidátku. Z piateho miesta kandidátnej listiny bude za SNS kandidovať terajší poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Taraba (Život – národná strana). V prvej tridsiatke sú i poslanci Štefan a Filip Kuffovci, takisto sa tam bude nachádzať aj Martina Šimkovičová, bývalý nitriansky župan Milan Belica a politológ a spisovateľ Roman Michelko.

Z posledného stopäťdesiateho miesta bude za národniarov kandidovať Rudolf Huliak. Adam Lučanský, Miroslav Radačovský a Michal Radačovský by sa na kandidátke mali nahádzať okolo stého miesta. Strana SNS o tom informovala v tlačovej správe.

Zvyšok kandidátnej listiny vyplní členstvo strany a predstavitelia samospráv z jej radov. Budú medzi nimi napríklad primátori Holíča a Spišskej Novej Vsi Zdenko Čambal a Pavol Bečarik, ale i primátori Hnúšte či Novej Bane.

Danko predstavil víziu strany

„Sme ľudia, ktorí sú ochotní zabojovať za to, aby na Slovensku vznikla 1.10. 2023 vláda, ktorá sa vzoprie centralizmu z Bruselu, ktorá nebude považovať za jediný problém Slovenska Ukrajinu, ktorá bude dvíhať dôchodky, pomáhať mladým ľuďom s hypotékami, hľadať účinné nástroje, ako bojovať s chudobou,“ predstavil víziu SNS jej predseda Andrej Danko.

Slovensko sa podľa šéfa národniarov nachádza v hlbokej hodnotovej, morálnej a spoločenskej kríze. Strana tiež v tlačovej správe uviedla, že robí národnú, nie nacionalistickú politiku, čo si podľa nej viacerí zamieňajú.

„Všetci, ako tu stojíme, chcú aby sa na Slovensku ľudia nehádali, nebáli sa budúcnosti a hlavne nechceme, aby sa s nami politici hrali. Nechceme, aby platilo heslo prezidentky Čaputovej „čím horšie, tým lepšie“. Slovensko bude vo veľkých problémoch, pretože má rozvrátené verejné financie. Nikto na Slovensku nehovorí a nediskutuje o tom, ako zdvihnúť dôchodky, ako pomôcť ľuďom. Len chcú, aby sme sa hádali, kto je na strane Ukrajiny a kto nie,“ vyjadril sa Danko.

Návrat zo zlej cesty

Politický subjekt o sebe tvrdí, že ho tvoria národne orientovaní ľudia s konzervatívnymi hodnotami, ktorých cieľom sú dobré vzťahy so všetkými veľmocami.

„Slováci sa musia zomknúť, preto budeme chodiť do regiónov medzí ľudí a vysvetľovať, ako to myslíme. Najmä chceme zastaviť rozklad štátu a spoločnosti. Spojme sa za Slovensko a spojme opäť skupinu štátov V4. Slovensko sa musí vrátiť zo zlej cesty, ktorú dnes diktuje prezidentka Čaputová s premiérom Ódorom. Slovensko potrebuje zmenu a my sa k tej zmene hlásime,“ uzavrel predseda SNS.