Danko vyzýva Pellegriniho, aby na samite NATO nesúhlasil s navýšením výdavkov na zbrojenie na päť percent

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v súvislosti s rozhodnutím Španielska, ktoré nesúhlasí s navýšením výdavkov na zbrojenie do výšky piatich percent HDP, vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby vyjadril na blížiacom sa samite NATO v Haagu rovnaký názor.

„Pellegrini má šancu byť na rokovaní predstaviteľov členských štátov NATO hrdým prezidentom, postaviť sa po boku španielskeho premiéra Pedra Sáncheza a povedať, že Slovensko si nemôže dovoliť dať viac peňazí do zbrojenia,“ povedal Danko na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že päť percent HDP znamená sedem miliárd eur, na čo Slovensko nemá.

Danko s navyšovaním nesúhlasí

Témou nedávneho okrúhleho stola u prezidenta bol najbližší samit NATO s odporúčaním, aby nebola narušená jednota členských štátov Severoatlantickej aliancie.

„Ale to neznamená, že prezident dostal nejaký nevyplnený šek. Z mojich úst zaznela výhrada, že nesúhlasím s uznesením Národnej rady o tom, že budeme postupne navyšovať výdavky na zbrojenie, čo sa aj stalo, a vláda neschválila toto uznesenie, takisto ani Národná rada,“ uviedol Danko. Dodal, že ak prezident na samite podporí navýšenie obranných výdavkov na päť percent, urobí tak na vlastnú zodpovednosť. Aktuálne je Slovensko na úrovni dvoch percent HDP, ktoré smerujú do obrany.

„Môžeme sa baviť o navýšení inflačnom alebo nejakom proporcionálnom, ale ak dáme cieľ päť percent, v priebehu pár rokov budeme doslova na hranici chudoby a bankrotu,“ myslí si Danko.

Stretne sa s ministrom financií

„Počas našej vlády sme disponovali v rezorte obrany 800 miliónmi eur. Do zdravotníctva išlo 4,5 miliardy eur. Dnes ide do zdravotníctva dvakrát viac a do zborenia má ísť v najbližšom období 10-krát viac, sú to šialené čísla,“ dodal.

Aj keby štát zaviedol desať transakčných daní, nebude to podľa šéfa národniarov stačiť. V piatok o 17:00 sa má stretnúť s ministrom financií Ladislavom Kamenickým a bude zvedavý na to, aký má rezort plán na konsolidáciu na budúci rok. Podľa svojich slov si nevie predstaviť, že by sa mali zdvíhať ďalej dane.