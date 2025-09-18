Danko už nešéfuje poslaneckému klubu SNS, nahradil ho Michelko

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)Andrej Danko už vyše týždňa nešéfuje poslaneckému klubu svojho politického subjektu. Ako vyplýva z rozhodnutia predsedu Národnej rady (NR) SR z 10. septembra, Danko ešte v utorok 9. septembra písomne oznámil, že sa funkcie predsedu Klubu poslancov NR SR za SNS vzdáva.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) tiež podľa zverejneného dokumentu vzal na vedomie, že Danka na čele poslaneckého klubu národniarov od 10. septembra 2025 nahradil poslanec Roman Michelko, ktorý bol zvolený do parlamentu na kandidátke SNS, ale do samotnej strany vstúpil len vo februári tento rok.