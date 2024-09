Danko skritizoval Hlas aj Pellegriniho. Chlapci možno trošku popili, okomentoval kŕčovité úsmevy Druckera (video)

Slovenská národná strana (SNS) má plné právo sa pýtať, čo chcú ušetriť rezorty ministrov Hlasu – SD. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko na utorkovej tlačovej besede.

Ako v súvislosti so zákonmi o konsolidácii uviedol, aj SNS má svojich voličov, ktorí im dali dôveru. Tí sa však pýtajú, prečo by za konanie bývalej vlády mali platiť oni.

Nemusí byť ani podpredsedom

„Pýtajú sa nás, prečo by mali platiť 23-percentnú daň, prečo by nemali mať istotu garancie hypoték či ceny energií. Samozrejme, pri tvorbe rozpočtu pozícia SNS bola taká, že je dôležité, aby ľuďom ostalo v peňaženkách to, čo majú,“ vyhlásil Danko s tým, že majú právo sa pýtať, kam idú peniaze napríklad v zdravotníctve.

Zdôraznil, že aj predseda vlády Robert Fico skonštatoval, že je situácia v zdravotníctve zlá.

„Môže sa Hlas hnevať koľko chce. Ak máme zahlasovať za zákony, ktoré zaťažia ľudí, najmä DPH či zdanenie transferov, tak si musíme hájiť svoje. Nech kritizujú našich ministrov, ak robia niečo zle, ale nemôžu sa za to hnevať a stavať to do pozície ješitnosti, ako to urobil minister práce Erik Tomáš,“ povedal predseda SNS a vyhlásil, že ak to koalícii pomôže, nemusí byť ani podpredsedom parlamentu.

Danko sa vyjadril, že nemá záujem o funkciu predsedu národnej rady.

Šokovaný reakciou Pellegriniho

„Vyprosím si od Hlasu-SD útoky, že SNS rozbíja túto vládu,“ zdôraznil Danko a pokračoval, že ho šokovala aj reakcia prezidenta Petra Pellegriniho.

„Verím, že to bolo možno len v stave, ktorý nie je bežný pre nášho prezidenta, pretože som tam videl kŕčovité úsmevy Tomáša Druckera (Hlas-SD), takže chlapci možno trošku popili,“ povedal Danko a zdôraznil, že si vyprosí aby prezident zasahoval do koaličného boja.

„Môj vzťah s Pellegrinim dlhodobo nefungoval. Stal sa však prezidentom. A tak, ako sa vyjadril, že bezvýznamná malá strana SNS, tak bez tej SNS by takisto prezidentom nebol. V druhom kole rozhodovali národné hlasy a myslím si, že včera sa o ne do budúcich volieb pripravil,“ doplnil predseda SNS s tým, že dúfa, že sa mu prezident ospravedlní.

Danko ďalej ubezpečil, že sa snaží, aby jeho vzťahy so stranou Hlas boli dobré.

Zákulisné hry

„Sme zodpovední za túto vládu, a verím, že prezidenta Pellegriniho nepokúša diabol, že tu chce úradnícku vládu. SNS podporí všetky návrhy, ktoré súvisia s konsolidáciou a podporuje návrhy Hlasu. Samozrejme sa ale aj pýtame, ak Tomáš hovorí, že dvíha minimálnu mzdu, prečo sa nedvíha aj minimálny dôchodok. Ak Tomáš hovorí, že chce 13. dôchodok v celej výške, tak sa máme právo pýtať, či zostane na rodičovský príspevok. Samozrejme, že sa im to nepáči,“ uviedol Danko a opätovne pripomenul jednotnosť poslaneckého klubu SNS a nesúdržnosť poslaneckého klubu Hlasu, pričom poukázal na odvolávanie predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu.

„Takisto sú tu zákulisné hry, o ktorých neviete. My sa Hlasu nestaráme do ich zložiek. Ale už dnes hovoria, že chcú mať pozície v STVR . A áno, je to pravda, ponúkali mi, že ak by som vymenil ministerstvo cestovného ruchu a športu, už som dávno mohol byť predsedom parlamentu. Tak nech kolegovia v Hlase neklamú a neútočia,“ uzavrel predseda SNS.