Celý život som mal šťastie - Jaro Slávik o úspechoch, pádoch, podnikaní, šoubiznise a divokých 90. rokoch

Jeho meno je synonymom prísneho porotcu, ale aj človeka, ktorý sa nikdy nebál povedať svoj názor. Jaro Slávik v otvorenom rozhovore vo Fish & Chips hovorí o tom, ako sa zmenila televízia, ako viete v dnešnej dobe zaujať a ako mu ublížil škandál v pornopriemysle.
Už v 21 rokoch zažil Jaro Slávik raketový štart, keď sa stal jedným z najmladších výkonných riaditeľov EMI na Slovensku a bol pri tom, keď sa v Japonsku predal milión singlov neznámej kapely. Sám však hovorí: „Mal som šťastie, celý život som mal šťastie.“ Avšak za týmto „šťastím“ stojí aj neuveriteľná dravosť a podnikavosť, ktorá sa prejavila už v 15 rokoch podnikaním s videokazetami. Vedel, ako sa pohybovať v divokých 90. rokoch a využívať príležitosti.
King Shaolin: Od garáže po európske pódiá – čo ich drží pokope už viac než 10 rokov? - ROZHOVOR
Jeho filozofia pri hľadaní talentov je jednoduchá, ale silná: „Musíte byť autentický, úprimný, mať nadšenie pre to, čo robíte. Musíte tomu veriť, musí to byť väčšie ako vy.“ A práve táto autenticita ho viedla k mnohým úspechom, vrátane schopnosti „vždy vedieť počúvať pesničku ušami toho druhého“, čo bolo kľúčové pre celosvetový hit kapely Fanmaster. S nadhľadom dodáva, že „zlyhať niekde na ceste neznamená, že to je zlé,“ pretože každé zlyhanie je len príležitosť skúsiť niečo iné.
Napriek obrovským profesionálnym úspechom nastal v jeho živote zlom, keď si uvedomil, že nechce byť 250 dní v roku v lietadle, ale chce vidieť vyrastať svojich synov. Dnes ho nájdeme aj v Dubaji, meste, ktoré ho učí pokore: „Dubaj je úžasné mesto v tom, že vám ukáže, že akokoľvek je úspešný, vždy niekto úspešnejší.“ No nezabúda ani na Slovensko, kde spája kreatívcov a podnikateľov, aby ukázali svetu, čo v nás je.
Poďte sa s nami ponoriť do pestrého sveta Jara Slávika, kde sa stretáva hudba, biznis a osobné výzvy.
Jaro Slávik v rozhovore aj o:
- najväčších míľnikoch kariéry a pohľade na dnešnú generáciu umelcov
- ako vníma slávu, kritiku a úspech po rokoch v šoubiznise
- osobných hodnotách, životných rituáloch a čo je preňho v súčasnosti najcennejšie
- čím sa naštartovala jeho kariéra
- aké náročné je presadiť sa v umení
- pornografickom škandále a jeho dôsledkoch
- nezvyčajných pohľadoch: čo by robil ako súťažiaci, s kým by si vymenil život na deň
- živote a podnikaní v Dubaji
- organizácii Slovak a Czech Gala Night v Burj Khalifa