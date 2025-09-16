Celý život som mal šťastie - Jaro Slávik o úspechoch, pádoch, podnikaní, šoubiznise a divokých 90. rokoch

Rozhovor s Jarom Slávikom v podcaste Fish & Chips.
Matej "Mett" Martinček
2 min. čítania
Jeho meno je synonymom prísneho porotcu, ale aj človeka, ktorý sa nikdy nebál povedať svoj názor. Jaro Slávik v otvorenom rozhovore vo Fish & Chips hovorí o tom, ako sa zmenila televízia, ako viete v dnešnej dobe zaujať a ako mu ublížil škandál v pornopriemysle.

Už v 21 rokoch zažil Jaro Slávik raketový štart, keď sa stal jedným z najmladších výkonných riaditeľov EMI na Slovensku a bol pri tom, keď sa v Japonsku predal milión singlov neznámej kapely. Sám však hovorí: „Mal som šťastie, celý život som mal šťastie.“ Avšak za týmto „šťastím“ stojí aj neuveriteľná dravosť a podnikavosť, ktorá sa prejavila už v 15 rokoch podnikaním s videokazetami. Vedel, ako sa pohybovať v divokých 90. rokoch a využívať príležitosti.

Jeho filozofia pri hľadaní talentov je jednoduchá, ale silná: „Musíte byť autentický, úprimný, mať nadšenie pre to, čo robíte. Musíte tomu veriť, musí to byť väčšie ako vy.“ A práve táto autenticita ho viedla k mnohým úspechom, vrátane schopnosti „vždy vedieť počúvať pesničku ušami toho druhého“, čo bolo kľúčové pre celosvetový hit kapely Fanmaster. S nadhľadom dodáva, že „zlyhať niekde na ceste neznamená, že to je zlé,“ pretože každé zlyhanie je len príležitosť skúsiť niečo iné.

Napriek obrovským profesionálnym úspechom nastal v jeho živote zlom, keď si uvedomil, že nechce byť 250 dní v roku v lietadle, ale chce vidieť vyrastať svojich synov. Dnes ho nájdeme aj v Dubaji, meste, ktoré ho učí pokore: „Dubaj je úžasné mesto v tom, že vám ukáže, že akokoľvek je úspešný, vždy niekto úspešnejší.“ No nezabúda ani na Slovensko, kde spája kreatívcov a podnikateľov, aby ukázali svetu, čo v nás je.

Poďte sa s nami ponoriť do pestrého sveta Jara Slávika, kde sa stretáva hudba, biznis a osobné výzvy.

Jaro Slávik v rozhovore aj o:

  • najväčších míľnikoch kariéry a pohľade na dnešnú generáciu umelcov
  • ako vníma slávu, kritiku a úspech po rokoch v šoubiznise
  • osobných hodnotách, životných rituáloch a čo je preňho v súčasnosti najcennejšie
  • čím sa naštartovala jeho kariéra
  • aké náročné je presadiť sa v umení
  • pornografickom škandále a jeho dôsledkoch
  • nezvyčajných pohľadoch: čo by robil ako súťažiaci, s kým by si vymenil život na deň
  • živote a podnikaní v Dubaji
  • organizácii Slovak a Czech Gala Night v Burj Khalifa
