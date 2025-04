Daniel Lukáč: Plyn a ropa sú nahraditeľné. Inak nás nič nespája, Rusi nepotrebujú nás a my ich

Od detstva som počúval predstavy, že patríme niekde do stredu medzi západ a východ. Dokonca, že by sme mohli byť mostom medzi západom a východom, spomína Stanislav Janota v novom podcaste SITA Konzervatívna kaviareň, v ktorej spoločne s Danielom Lukáčom diskutujú o aktuálnych spoločenských a politických témach zo slovenskej a svetovej perspektívy s dôrazom na konzervatívne hodnoty.

„Po mostoch sa ale vždy šliape. To je to najhoršie, čo môže byť, ak niekto chce byť mostom. To dopadne vždy zle. Toho pošliapu a prevalcujú,“ dodáva Janota.

„Väčšina Slovákov je asi stále stotožnená so Západom,“ myslí si Daniel Lukáč, ale pripomína, že veľmi významná časť slovenského obyvateľstva, ktorá sa najmä v posledných rok posilňuje a je stále sebavedomejšia, nás vidí buď ako ten most.

„Dokonca ja si dovolím tvrdiť, že nás vidia ako súčasť východu alebo ako krajinu alebo ako civilizáciu, ktorá má bližšie k tej ruskej náture,“ dodal. Ak sa bavíme o vzťahu k ruskej civilizácii, ktorá je nám relatívne nám najbližšia z tých orientálnych civilizácií, delí nás 2-tisíc kilometrov, pokračuje Lukáč. „Takže nejaká civilizačná sunáležitosť tam ani nemôže byť,“ uzatvára.

Myslí si, že postavenie Slovenska je v tomto zmysle bezpečné a za našu achillovu pätu považuje skôr vzťah k Maďarsku. „Maďarsko sa nezmierilo so svojim postavením, k akému prisúdila história 20. storočia,“ dodáva Lukáč.

