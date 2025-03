Daň z nehnuteľnosti vo Vysokých Tatrách sa mesto opäť pokúsi zvýšiť, pripravilo nové nariadenie

Mesto Vysoké Tatry pripravilo úplne nový návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dani z nehnuteľností. Dotknúť sa má najmä developerov so stavebnými pozemkami.

Pred poslancov ho na prerokovanie a schválenie predloží už počas najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva 27. marca. Avizovalo to na sociálnej sieti.

Obyvateľov sa to nedotkne

Pôvodný návrh na zvýšenie dane vlani u poslancov nenašiel dostatočnú podporu. Daň z nehnuteľností v meste nedvihli takmer pätnásť rokov.

Nový návrh VZN podľa samosprávy neobsahuje žiadne navýšenie dane za byty obyvateľov mesta, garáže či rodinné domy so záhradami.

„Dokonca sa nedotkne poctivých podnikateľov, ktorí platia podnikateľskú sadzbu. Zvýšenie sadzieb sa však dotkne tých, ktorí podnikajú v nepodnikateľských priestoroch, no najmä sa dotkne developerov so stavebnými pozemkami. Síce aj obyvateľ by sa mal podieľať na údržbe svojho mesta, no my sa pokúsime urobiť Tatry krajšie len za peniaze tých najbohatších,“ uvádza mesto.

Konkrétnu výšku sadzieb samospráva nezverejnila. Na schválenie nového VZN je potrebná trojpätinová väčšina, teda minimálne šiesti poslanci.

20 eur za miliónový apartmán

Primátor Jozef Štefaňák na margo ešte pôvodne predkladaného návrhu a potreby zvýšiť daň poukázal na ceny nehnuteľností vo Vysokých Tatrách. „Pozrite si inzeráty. Napríklad v Tatranskej Lomnici sa predávajú nehnuteľnosti za viac ako 10-tisíc eur za meter štvorcový, a my týmto ľuďom dávame daň 20 centov. Pri stoštvorákovom apartmáne, ktorý má hodnotu milión eur, vyrubujeme daň vo výške 20 eur, je to na smiech,“ povedal pre agentúru SITA.

Snahou mesta je podľa neho to, aby všetci tí, ktorí si v Tatrách kupujú drahé nehnuteľnosti, prispievali do rozpočtu čo najviac.

Mesto predložilo návrh zvýšiť dane aj v apríli minulého roka. Išlo o dane z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie automaty. Cez poslancov neprešiel.

Pripomienkovalo ho vtedy aj Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry. Kritizovalo, že v niektorých bodoch bolo navrhované zvýšenie dane z nehnuteľností o takmer tisíc percent, čo označilo za neakceptovateľné a neúnosné pre väčšinu obyvateľov a podnikateľov v meste.

Ako ďalej vyplýva z pripomienky, samosprávu žiadalo o miernejší a postupný nárast daní, nie skokový. V tom čase mesto navrhovalo napríklad daň zo stavieb určených na bývanie zvýšiť z 20 na 70 centov za meter štvorcový, daň za nebytové priestory v bytových domoch využívaných na podnikanie z dvoch na sedem eur.

Leták na sociálnej sieti

Pôvodný návrh VZN pripraveného na decembrové zasadnutie obsahoval navýšenie dane za byty či rodinné domy, dotknúť sa mal aj podnikateľov s penziónmi s apartmánmi alebo reštauráciou. Samospráva k nemu krátko pred rokovaním zverejnila leták na sociálnej sieti.

Kým v súčasnosti predstavuje daň za trojizbový byt v Tatrách s výmerou 65 metrov štvorcových 13 eur ročne, v tom čase navrhované VZN počítalo so sumou 32,50 eura, a teda zvýšením z 20 na 50 centov za meter štvorcový. V prípade obyvateľov nad 64 rokov by išlo o sumu viac ako 16 eur.

Kým pri rodinnom dvojpodlažnom dome s výmerou 100 metrov štvorcových v súčasnosti v Tatrách platia 53 eur ročne, samospráva navrhovala 83 eur, a v prípade seniorov 41,50 eura. Rovnako podnikatelia by napríklad namiesto sumy 1 077,50 eura ročne za trojpodlažný penzión s výmerou 250 metrov štvorcových zaplatili 1 165 eur.

Sadzbu za meter štvorcový totiž mesto chcelo zvýšiť z 3,65 eura na 4 eurá, nie však príplatok za podlažie. „Mnohí vlastníci nehnuteľností s trvalým bydliskom mimo Tatier skrývajú svoju podnikateľskú činnosť do budov, ktoré nie sú označené na katastrálnom úrade ako ,zárobkové či podnikateľské‘. Navrhujeme aj ich zdaniť rovnakou sadzbou, akú platia tatranskí podnikatelia, teda približne štyri eurá za meter štvorcový,“ napísalo ešte v decembri mesto.