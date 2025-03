Mesto Vysoké Tatry znížilo frekvenciu vývozu komunálneho odpadu, Tatranci spisujú petíciu

Tatranci spisujú petíciu, vyjadrujú ňou nesúhlas s rozhodnutím mesta Vysoké Tatry a spoločnosti VPS Vysoké Tatry o zmene frekvencie vývozu komunálneho odpadu na dvojtýždňový interval. Zmena vstúpila do platnosti od 1. marca.

Podľa samosprávy musela spoločnosť pristúpiť k tomuto kroku z dôvodu, že súčasný ročný poplatok vo výške 30 eur už viac nepostačuje na finančné pokrytie jednotýždňového intervalu zberu odpadu. Pôvodne navrhované zvýšenie poplatku sa totiž mestu v decembri medzi mestskými poslancami presadiť nepodarilo.

Turisti nechcú vidieť krysy

Petičiari tvrdia, že zmenená frekvencia vývozu odpadu bude mať negatívny dopad na hygienu a životné prostredie. Spomínajú hrozbu zápachu i premnoženia hmyzu a hlodavcov. Rozhodnutie podľa nich nezohľadňuje prítomnosť líšok, vlkov, medveďov a iných divo žijúcich zvierat v meste Vysoké Tatry.

„Zabezpečené kontajnerové stojiská budú vzhľadom na to, že tam odpadky budú hniť dva týždne, pôsobiť ako vnadiská. Zvýši sa tak riziko stretu divej zveri s obyvateľstvom a môže prísť potenciálne k ublíženiu na zdraví,“ uviedli.

Takéto rozhodnutie je podľa nich zároveň nezlučiteľné aj s kúpeľným charakterom mesta a turistickou destináciou. „Turisti nechodievajú do mesta Vysoké Tatry a do Vysokých Tatier aby sa nadýchali dvojtýždňového opadu, prípadne videli krysy v okolí kontajnerov,“ poznamenali.

Petičiari pripomínajú, že mesto v minulosti realizovalo prieskum prostredníctvom sociálnej siete, v ktorom sa obyvatelia jasne vyjadrili proti zmene frekvencie vývozu odpadu a súhlasili so zvýšením poplatku za komunálny odpad. Pripravené všeobecne záväzné nariadenie (VZN) na decembrové zastupiteľstvo podľa nich zohľadňovalo tieto skutočnosti.

Zlyhanie komunikácie

„Poslanecký zbor toto VZN neprijal, čím v kauzálnom nexuse spôsobil problém so znížením frekvencie vývozu odpadu,“ uviedli. Poukazujú aj na zlyhanie komunikácie medzi vedením mesta a poslancami. Okrem zastavenia zmeny frekvencie vývozu odpadu tak požadujú zvolanie rokovania zastupiteľstva mimo plán a okamžité riešenie vzniknutej situácie v súvislosti s vývozom odpadu.

Zároveň žiadajú diskusiu na úrovni vedenia mesta, poslaneckého zboru a obyvateľmi, či vyvodenie osobnej zodpovednosti poslancov a vedenia mesta za neplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

Mesto Vysoké Tatry predložilo ešte v úvode decembra na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by sa zvýšil poplatok za komunálny odpad z 30 na 42 eur ročne. Podľa primátora mesta Jozefa Štefaňáka ide o reakciu na neúnosnú situáciu. „Všetky vstupy nám idú hore, poplatky za odvoz smetí sa navyšujú. Nechceli sme zvýšiť cenu, náš návrh len presne kopíruje infláciu,“ poznamenal pre agentúru SITA. Ako ďalej vysvetlil, zo zákona môže samospráva investovať do odvozu odpadu len tie financie, ktoré vyberie z daného poplatku. Samospráva podľa neho hľadala riešenia viac ako päť mesiacov. „Situácia s financiami je aká je, museli sme pristúpiť k tomuto nepopulárnemu opatreniu. Naokolo sú mestá a obce, ktoré majú omnoho vyššie poplatky a majú už dávno dvojtýždňovú frekvenciu zvozu. Môžeme sa prikryť len takou perinou, na akú máme, minúť len toľko peňazí, koľko sme vybrali,“ poznamenal. Z navrhovaného VZN zišlo. Mestské zastupiteľstvo pre neúčasť piatich poslancov z desiatich nebolo uznášaniaschopné ani počas ďalšieho decembrového zasadnutia. Na programe posledného zastupiteľstva 30. decembra návrh VZN nefiguroval. Samospráva tak poplatky nenavýšila, okrem toho funguje tretí mesiac v rozpočtovom provizóriu.

Zatiaľ apelujú na podnikateľov

Medzi chýbajúcimi poslancami na zasadnutiach mestského zastupiteľstva bol v decembri aj Juraj Husovský, ktorý je po náročnej operácii na PN. K navýšeniu poplatku za komunálny odpad má svoje výhrady.

Poukazuje na nedostatočné zabezpečenie kontajnerov, ktoré podľa neho umožňuje neoprávnené ukladanie odpadu cudzím osobami či dokonca penziónom aj zo širšieho okolia. Z jeho pohľadu absentuje efektívny systém kontroly v podobe kamerového či čipového systému, ktorý by tomu zabránil. Prekáža mu, že obyvatelia mesta doplácajú na návštevníkov.

„Systém nemôže byť postavený na tom, že máme náklady a zaplatia to trvalí obyvatelia bez ohľadu na to, kto smeti produkuje. Domácich obyvateľov je zhruba 3 800. Veľa bytov na sídliskách nie je obývaných trvalými obyvateľmi, ale odpad ukladajú do spoločných kontajnerov. Musíme si uvedomiť, že sme obrovské centrum cestovného ruchu, ktoré navštevuje, myslím, viac ako 1,2 milióna turistov ročne. Zlyháva celý systém a odnesú si to domáci obyvatelia,“ poznamenal. Poukázal pritom na to, že mesto má síce zisk na dani z ubytovania, z neho však poplatky za odpad uhradiť nemôže.

Tatranská samospráva zatiaľ v súvislosti so zavedeným opatrením apeluje na obyvateľov, ktorí sú aj podnikateľmi, aby do nádob v staničkách na komunálny odpad nedávali smeti vytvorené ich zárobkovou činnosťou. „Pre tento účel im mestský podnik ponúka nádoby na objednávku podľa ich vlastných sadzieb a potrieb,“ upozornila samospráva na sociálnej sieti. Všetkých tiež prosí o dôsledné separovanie odpadu, ktorého spracovanie je násobne lacnejšie.