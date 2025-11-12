Ďalšia zmena trénera v talianskej Serie A. O prácu prišiel chorvátsky kouč Atalanty Bergamo

Ďalší klub z talianskej futbalovej Serie A pristúpil k trénerskej zmene. Počas novembrovej reprezentačnej pauzy tak spravil tím Atalanta Bergamo.
O prácu prišiel 50-ročný Chorvát Ivan Jurič, ktorý doplatil na slabý štart do sezóny 2025/2026. Atalanta z 15 duelov vyhrala len štyri, dve v lige a dve v Lige majstrov. V Serie A je na 13. mieste tabuľky šesť bodov nad pásmom zostupu.
Jurič prišiel do Bergama v júni, predtým v Taliansku viedol aj AS Rím, AC Turín, FC Janov či Hellas Verona. V Anglicku pôsobil v tíme FC Southampton.
Jeho nástupcom sa stal 41-ročný Raffaele Palladino, ktorý podpísal zmluvu do 30. júna 2027. Bývalý taliansky reprezentant začínal trénerskú kariéru v Monze, kde viedol mládežnícke tímy a od roku 2022 aj prvý tím, dve sezóny s ním absolvoval v najvyššej domácej súťaži. Následne pôsobil vo Fiorentine, kde skončil na šiestom mieste Serie A, no po sezóne 2023/2024 klub prekvapivo opustil.
Atalanta sa stále nevie zotaviť po odchode ikonického kouča Gian Piera Gasperiniho, ktorý po deviatich rokoch odišiel do AS Rím.
V Serie A v tomto súťažnom ročníku menili trénera už aj Juventus Turín, FC Janov a AC Fiorentina.