Ďalší tréner zo Serie A prišiel o prácu. Fiorentina zatiaľ nezvíťazila a má len štyri body

Katastrofálny štart do novej sezóny stál miesto trénera talianskeho klubu AC Fiorentina. „Fialky“ v utorok prepustili kouča Stefana Pioliho, keďže jeho zverenci v tejto sezóne v Serie A ešte nezvíťazili.
Fiorentina z desiatich ligových duelov nazbierala len štyri body za štyri remízy a šesť prehier. V hodnotení súťaže je na poslednom 20. mieste, len dva body ju delia od 18. priečky znamenajúcej záchranu.
Pioli sa do Fiorentiny vrátil v júli po menej ako roku v Saudskej Arábii. Je to už tretí tréner, ktorý v tejto sezóne Serie A prišiel o prácu. Pred ním Juventus Turín vyhodil Igora Tudora a FC Janov zase Patricka Vieiru.
Fiorentina za dočasného trénera vymenovala Danieleho Galloppu, no podľa dostupných správ má v hľadáčiku iné mená. Pioliho by mohli nahradiť Roberto D’Aversa, v minulosti kouč Parmy, Lecce či Empoli, alebo Paolo Vanoli, byvalý tréner FC Turín.
Pioli v minulsoti strávil päť rokov v AC Miláno, klub opustil po sezóne 2023/2024.