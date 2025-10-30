Juventus Turín ukončil sériu bez víťazstva, Spalletti čaká na potvrdenie na poste nového trénera

Taliansky futbalový klub Juventus Turín ukončil osemzápasovú sériu bez víťazstva ligovým triumfom 3:1 nad Udinese. Dočasný tréner Massimo Brambilla, ktorý vedie tím „starej dámy“ dočasne po prepustení Igora Tudora, pochválil hráčov za zaslúžené víťazstvo.
Juventus vraj rokuje so Spallettim, dohoda je na spadnutie. Tréner však má tetovanie s logom Neapola - FOTO
Klub oznámil, že Luciano Spalletti je pripravený prevziať trénerský post, pričom jeho zmluva bude platná do konca sezóny a môže byť predĺžená, ak Juventus postúpi do Ligy majstrov.
„Bol som s prvým tímom len pár dní, ale hráči vedia, čo majú robiť,“ povedal Brambilla. Strategický riaditeľ klubu Giorgio Chiellini však uviedol, že zatiaľ nebola podpísaná žiadna zmluva so Spallettim.
Juventus Turín mal toho po krk. Séria slabých výsledkov viedla k radikálnemu kroku
Spalletti, ktorý v minulosti viedol taliansku reprezentáciu a vyhral titul s Neapolom v roku 2023, čelí náročnej úlohe. V Ríme Mario Hermoso a Artem Dovbyk zabezpečili víťazstvo 2:1 nad Parmou, čím hráči AS zostávajú v tesnom závese za lídrom SSC Neapol.
Tréner Gian Piero Gasperini vyzdvihol výkon tímu. Štvrté je AC Miláno, na treťom mieste je jeho mestský rival Inter po víťazstve 3:0 nad Fiorentinou.