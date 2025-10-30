Juventus Turín ukončil sériu bez víťazstva, Spalletti čaká na potvrdenie na poste nového trénera

AS Rím a Inter Miláno držia krok s lídrom SSC Neapol.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Juventus Turín
Hráči Juventusu Turín. Foto: ilustračné, SITA/AP
Taliansko Futbal Futbal z lokality Taliansko

Taliansky futbalový klub Juventus Turín ukončil osemzápasovú sériu bez víťazstva ligovým triumfom 3:1 nad Udinese. Dočasný tréner Massimo Brambilla, ktorý vedie tím „starej dámy“ dočasne po prepustení Igora Tudora, pochválil hráčov za zaslúžené víťazstvo.

Klub oznámil, že Luciano Spalletti je pripravený prevziať trénerský post, pričom jeho zmluva bude platná do konca sezóny a môže byť predĺžená, ak Juventus postúpi do Ligy majstrov.

„Bol som s prvým tímom len pár dní, ale hráči vedia, čo majú robiť,“ povedal Brambilla. Strategický riaditeľ klubu Giorgio Chiellini však uviedol, že zatiaľ nebola podpísaná žiadna zmluva so Spallettim.

Spalletti, ktorý v minulosti viedol taliansku reprezentáciu a vyhral titul s Neapolom v roku 2023, čelí náročnej úlohe. V Ríme Mario Hermoso a Artem Dovbyk zabezpečili víťazstvo 2:1 nad Parmou, čím hráči AS zostávajú v tesnom závese za lídrom SSC Neapol.

Tréner Gian Piero Gasperini vyzdvihol výkon tímu. Štvrté je AC Miláno, na treťom mieste je jeho mestský rival Inter po víťazstve 3:0 nad Fiorentinou.

Viac k osobe: Luciano Spalletti
Firmy a inštitúcie: SSC Neapol
Okruhy tém: Futbal - Serie A 2025/2026
