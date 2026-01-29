Problém pre Slovenský futbalový zväz? Huliak dočasne stopol financie zo štátneho rozpočtu - VIDEO

Šéf rezortu športu konal na základe podnetu hlavného kontrolóra športu Jaroslava Maguru.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Rudolf Huliak, minister cestovného ruchu a športu.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Foto: archívne, SITA/Kancelária NR SR.
Slovensko Futbal Futbal z lokality Slovensko

Slovenský futbalový zväz (SFZ) od štvrtka 29. januára 2026 prišiel dočasne o status prijímateľa verejných finančných prostriedkov. O túto výsadu ho pripravil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

Konal na základe podnetu hlavného kontrolóra

Ako šéf rezortu informoval na tlačovej konferencii, konal na základe podnetu hlavného kontrolóra športu Jaroslava Maguru, ktorý v predchádzajúcich parlamentných voľbách kandidoval za Slovenskú národnú stranu (SNS).

„Hlavný kontrolór športu ma informoval, že nadobudol dôvodné podozrenie zo závažného nedostatku na strane SFZ. Požiadal rezort neodkladne konať v zmysle zákona o športe a požiadal ma o okamžité dočasné zastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov Slovenskému futbalového zväzu na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku. Počas trvania tohto pozastavenia nemožno poskytnúť SFZ žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a voči tomuto osvedčeniu nie je možné podať odvolanie,“ prezradil Huliak.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kontrola stále prebieha

Ďalej uviedol, že rezort toto dočasné pozastavenie bezodkladne zruší, ak pominie dôvod, pre ktorý bolo vydané. „Stane sa tak vtedy, keď nám hlavný kontrolór športu poskytne také stanovisko. Predmetné osvedčenie bude SFZ doručné a je na nich, aby predovšetkým kontrolórovi poskytli súčinnosť a odstránili všetky dôvody, ktoré spôsobujú jeho podozrenia zo závažných nedostatkov,“ zhodnotil minister.

Kontrola v SFZ podľa neho stále prebieha. „Preto sa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym dôvodom. Tento stav má voči slovenskému futbalu veľmi mrzí, nemám však inú možnosť, ako konať. Dúfam, že všetky nezrovnalosti sa čoskoro vyriešia,“ povedal Huliak.

Informoval tiež, že hlavný kontrolór športu je viazaný mlčanlivosťou v prípade prebiehajúcej kontroly. „Ja preto nedokážem odpovedať na detaily, kde je problém. Ja dozerám na účelové využitie verejných finančných prostriedkov. Postupujem v zmysle zákona,“ uzavrel.

Viac k osobe: Jaroslav MaguraRudolf Huliak
Firmy a inštitúcie: Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ)SFZ Slovenský futbalový zväz
Okruhy tém: Dotácie Financie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk