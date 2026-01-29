Problém pre Slovenský futbalový zväz? Huliak dočasne stopol financie zo štátneho rozpočtu - VIDEO

Slovenský futbalový zväz (SFZ) od štvrtka 29. januára 2026 prišiel dočasne o status prijímateľa verejných finančných prostriedkov. O túto výsadu ho pripravil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
Konal na základe podnetu hlavného kontrolóra
Ako šéf rezortu informoval na tlačovej konferencii, konal na základe podnetu hlavného kontrolóra športu Jaroslava Maguru, ktorý v predchádzajúcich parlamentných voľbách kandidoval za Slovenskú národnú stranu (SNS).
Kováčik otvorene o Huliakovej kritike: Žiaden minister sa nesprával takýmto absolútne neakceptovateľným spôsobom - VIDEO
„Hlavný kontrolór športu ma informoval, že nadobudol dôvodné podozrenie zo závažného nedostatku na strane SFZ. Požiadal rezort neodkladne konať v zmysle zákona o športe a požiadal ma o okamžité dočasné zastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov Slovenskému futbalového zväzu na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku. Počas trvania tohto pozastavenia nemožno poskytnúť SFZ žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a voči tomuto osvedčeniu nie je možné podať odvolanie,“ prezradil Huliak.
Kontrola stále prebieha
Ďalej uviedol, že rezort toto dočasné pozastavenie bezodkladne zruší, ak pominie dôvod, pre ktorý bolo vydané. „Stane sa tak vtedy, keď nám hlavný kontrolór športu poskytne také stanovisko. Predmetné osvedčenie bude SFZ doručné a je na nich, aby predovšetkým kontrolórovi poskytli súčinnosť a odstránili všetky dôvody, ktoré spôsobujú jeho podozrenia zo závažných nedostatkov,“ zhodnotil minister.
Huliak poriadne skritizoval SFZ. Kováčik vraj okráda zväz, peniaze využíva na osobné účely a kluby dostávajú minimum - VIDEO
Kontrola v SFZ podľa neho stále prebieha. „Preto sa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym dôvodom. Tento stav má voči slovenskému futbalu veľmi mrzí, nemám však inú možnosť, ako konať. Dúfam, že všetky nezrovnalosti sa čoskoro vyriešia,“ povedal Huliak.
Huliakova kritika neostala bez odozvy. Rezort športu aj SFZ sa vyjadrili k uniknutej nahrávke - VIDEO
Informoval tiež, že hlavný kontrolór športu je viazaný mlčanlivosťou v prípade prebiehajúcej kontroly. „Ja preto nedokážem odpovedať na detaily, kde je problém. Ja dozerám na účelové využitie verejných finančných prostriedkov. Postupujem v zmysle zákona,“ uzavrel.